Steven Spielberg moet naar Nederland voor rechtszaak rond luxejacht

De Amerikaanse filmregisseur Steven Spielberg (76) – bekend van kaskrakers als Jaws en Jurassic Park – staat voor alle duidelijkheid niet zelf terecht. De rechter wil hem horen als getuige in een rechtszaak rond de Seven Seas, Spielbergs 199 meter lange luxejacht. Het werd gebouwd door het Nederlandse Oceanco en vorig jaar te water gelaten. Aan het jacht zou volgens het Nederlandse zakenblad Quote een prijskaartje van 250 miljoen dollar hebben gehangen. Merle Wood & Associates, een Amerikaanse makelaar van superjachten, eist 5 procent commissie – een slordige 12,5 miljoen dollar – van Oceanco, maar de Nederlanders weigeren.

De makelaar bracht Spielberg en Oceanco in 2008 met elkaar in contact. Spielberg bestelde toen een kleiner jacht van 86 meter. Twee jaar later was het klaar en ontving Merle Wood een commissie van 3,5 procent als dank voor bewezen diensten. So far, so good. Tot Spielberg in 2015 zijn zinnen zette op een groter speeltje en opnieuw Oceanco contacteerde. Op de botenbeurs van Monaco ging de makelaar in gesprek met Oceanco en bedong toen naar eigen zeggen een commissie van 5 procent op elk schip dat ‘hun’ klant – Spielberg dus – nog zou bestellen. Probleem: Oceanco heeft die afspraak nooit op papier bevestigd. Daarom trok Merle Wood naar de rechtbank in Rotterdam. Die heeft nu besloten om een aantal getuigen te horen, onder wie Spielberg. Wanneer dat getuigenverhoor doorgaat, is nog niet beslist.

Pittig detail: Spielbergs eerste jacht werd in 2021 voor 160 miljoen dollar verkocht. Twee keer raden via welke makelaar? Juist, Merle Wood & Associates.