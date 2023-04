Achttien halve dagen. Zo lang zat de 2,5-jarige zoon van Behchet Yusein uit Lommel op de kleuterschool, tot er besloten werd dat de kleuter nog maar twee halve dagen per week naar school mag gaan in afwachting van een plek in het buitengewoon onderwijs. De school zelf noemt de situatie schrijnend. “Maar het kan niet anders.”