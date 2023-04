Duitsland, Spanje en Italië hebben burgers geëvacueerd uit Soedan, ook Belgen worden weggehaald

De Duitse krijgsmacht heeft zondag 101 mensen uit de belegerde Soedanese hoofdstad Khartoem weggehaald. Italië evacueerde zo’n 200 mensen en ook Spanje hielp burgers vluchten. Er is ook een eerste Nederlandse evacuatievlucht vertrokken. Ons land vroeg andere landen hulp om landgenoten er weg te krijgen, maar het is niet duidelijk of dat al gelukt is.

De 101 door Duitsland geëvacueerde mensen zaten aan boord van een militair transport dat zondagavond als eerste Duitse vliegtuig op zijn retourvlucht vertrok, aldus de Bundeswehr op Twitter.

Duitsland is net als andere landen begonnen met een militaire evacuatie in het land aan de Hoorn van Afrika. Meer dan 300 Duitsers die op de crisislijst staan, worden via de Jordaanse militaire luchtvaartbasis Al-Asrak weggevlogen. Ook burgers van partnerlanden krijgen hulp. De missie, waarbij in totaal meer dan 1.000 mannen en vrouwen van de Bundeswehr betrokken zijn, is al dagenlang voorbereid.

Italië heeft zondag al zijn onderdanen geëvacueerd die hadden gevraagd Soedan te verlaten, kondigde premier Giorgia Meloni aan. “Al onze burgers die hadden gevraagd te vertrekken, zijn geëvacueerd. Onder hen zijn ook buitenlandse burgers”, aldus Meloni in een verklaring. Ze riep ook op tot “een einde aan de oorlog en tot het openen van onderhandelingen die leiden tot een regering onder leiding van burgers”.

Eerder op de dag zei haar minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani dat het Italiaanse leger “ongeveer 200 mensen, onder wie Zwitserse onderdanen en diplomatieke vertegenwoordigers van de Heilige Stoel” had geëvacueerd.

Ook Spanje heeft intussen zijn eigen burgers en diplomaten uit het geteisterde Soedan gevlogen. Dat liet minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares zondagavond weten. Ook burgers van andere Europese landen en mensen uit Latijns-Amerikaanse landen werden in veiligheid gebracht.

Spaans Minister van Defensie Margarita Robles had zaterdag aangekondigd dat Spanje van plan was in totaal zes vliegtuigen in te zetten in het kader van de evacuatieoperaties, die aanvankelijk naar Soedans buurland Djibouti waren gevlogen.

Frankrijk evacueerde zondag ook al een tweehonderdtal Fransen en mensen van andere nationaliteiten.

In de nacht van zondag op maandag ook een eerste Nederlandse evacuatievlucht vertrokken. Of daar Belgen of rechthebbenden uit ons land op zaten, is nog niet geweten.

België krijgt hulp

Verschillende landen, waaronder België, hebben aan Frankrijk hulp gevraagd bij de evacuaties. Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib tweette dat “in Soedan in samenwerking met Frankrijk en Nederland verschillende operaties aan de gang zijn om Europese onderdanen, waaronder Belgen en rechthebbenden, zo snel mogelijk te evacueren”. In Soedan bevinden zich 42 Belgen en rechthebbenden (de leden van het kerngezin), meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder.

Saudi-Arabië slaagde er zaterdag als eerste in om mensen te evacueren, ook met andere nationaliteiten. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten konden daarna hun diplomaten evacueren.

Zweden kondigde aan het leger te zullen inzetten voor evacuaties.

In Soedan zijn troepen van RSF, onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo, en het reguliere leger, van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan, vorige week zaterdag slaags geraakt. Daarbij vielen al honderden doden.