Vincent Kompany verkozen tot Coach van het Jaar in Championship

Vincent Kompany (37) is zondag verkozen tot Coach van het Jaar in The Championship, de Engelse tweede klasse, tijdens de English Football League (EFL) Awards. De Burnley-coach haalde het van Michael Carrick (Middlesbrough) en Mark Robins (Coventry City), de andere twee genomineerden.

Sinds begin april is Burnley al zeker van de promotie naar de Premier League, na een afwezigheid van amper één seizoen. De titel is evenwel nog niet binnen, na de 1-2 nederlaag van zaterdag tegen Queens Park Rangers. Daarvoor was een zege nodig. In de stand blijft Burnley met nog drie wedstrijden te spelen leider met 92 punten, tien punten meer dan Sheffield United, dat één wedstrijd minder gespeeld heeft.

Kompany ruilde vorige zomer RSC Anderlecht voor Burnley. Hij werd de voorbije dagen in verband gebracht met Chelsea, dat op zoek is naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. De voormalige Rode Duivel zou er op een shortlist staan met daarop drie namen, naast gevestigde waarde Mauricio Pochettino en een niet nader genoemde coach. Eerder werd hij ook al genoemd bij Tottenham Hotspur.

Chuba Akpom (Middlesbrough) werd uitgeroepen tot Speler van het jaar in The Championship.