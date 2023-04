Belgisch zwemmen ontsnapt aan ramp, Antwerpse straten onder de voet gelopen en spektakel in Londen: dit hebt u dit sportweekend gemist

1. Belgisch zwemmen komt (een beetje) boven water

Het rampscenario van Athene 2004 - toen België geen enkele zwemmer naar het olympische chloor stuurde - mag opgeborgen worden. Een lange reeks tegenvallende toernooien en het afscheid van de generatie Timmers/Croenen/Buys had die vrees aangewakkerd, maar op het BK in het Antwerpse Wezenbergzwembad doken Roos Vanotterdijk en Lucas Henveaux onder de limiet voor Parijs 2024. Beiden zijn uiteraard ook geselecteerd voor het WK in Japan.

Vanotterdijk won de finale van de 100m rugslag in 59”87 (OS-limiet: 59”99). Henveaux zette op de 400m vrije slag een chrono van 3’46”59 neer (OS-limiet 3’46”78), waarmee hij meteen ook ruim vier seconden van het vorige Belgische record weghaalde, dat al sinds 2015 op naam stond van Lander Hendrickx. De Luikenaar had vrijdag ook al voor een record op de 200m vrije slag gezorgd.(Lees verder onder de foto)

© BELGA

2. Moet Roland-Garros het zonder twee topattracties stellen?

Eind mei gaat Roland-Garros van start, maar de vrees groeit dat het voornaamste gravelevenement het zonder zijn twee topattracties zal moeten stellen. Rafael Nadal is al sinds midden januari en de Australian Open op de dool met een weerbarstige heup en zegde midden vorige week al af voor zijn thuistoernooi in Madrid. Eerder al had de 36-jarige Spanjaard forfait moeten geven voor Monte Carlo en Barcelona, twee van de traditionele oefendrafjes voor Parijs. Als hij toch nog Roland-Garros zou halen – de plek waar hij het recordaantal van veertien zeges telt – zal dat in geen geval op volle kracht zijn. Nadals jongste wedstrijd dateert van 16 januari.

Ook Novak Djokovic kampt met een haperend lijf en haakte af voor Madrid. Na zijn uitschakeling in de kwartfinale van Banja Luka verklaarde hij te sukkelen met een pijnlijke elleboog, een euvel dat hem enkele jaren geleden al naar de operatietafel bracht. (Lees verder onder de foto)

Zorgen voor Djokovic. — © REUTERS

3. Ronnie O’Sullivan (en Belgische snookerfans) kijken uit naar kwartfinale tegen “enorm talent” Brecel

Ronnie O’Sullivan had in de tweede ronde van het WK snooker geen enkele moeite met de Iraniër Hossein Vafaei en stoomde met een 13-2 zege door naar de kwartfinales. Daarin speelt ‘s werelds nummer één dinsdag tegen Luca Brecel (WS 10). De Engelsman, die jaagt op een achtste wereldtitel, kijkt erg uit naar het duel en heeft lovende woorden voor zijn komende tegenstander.

“Er volgt nu een nieuwe kans om in het Crucible te spelen tegen een fenomenale speler die een enorm talent heeft. Ik ben heel erg te spreken over hoe het snooker in België leeft. En Luca heeft daar een grote rol in gespeeld. Ze hebben Ben Mertens, (Julien) Leclercq, die ik heel graag heb. Het zijn heel sterke spelers. En daar heeft Luca veel verdiensten aan.”

In hun onderlinge duels leidt de Engelsman met 3-1. Hij won ook hun laatste ontmoeting, begin dit jaar op het Masters-toernooi in Londen (met 6-1). Brecel kon O’Sullivan een keer verslaan, in 2017 op het China Championship. De Limburger is de eerste speler ooit van het Europese vasteland die zich bij de laatste acht schaart in The Crucible. (blg) (Lees verder onder de foto)

Luca Brecel. — © VCG via Getty Images

4. Superspektakel op Londense marathon

Amper had Kelvin Kiptum in Londen als eerste de finish overschreden of hij stortte uitgeput neer. Maar de vrucht van al die arbeid was aanzienlijk. De 23-jarige Keniaan won niet alleen een van ’s werelds meest prestigieuze marathons, hij deed dat bovendien in een parcoursrecord én – vooral – in de tweede tijd ooit. Met zijn 2u01’25” bleef hij slechts 16 seconden boven het wereldrecord van Eliud Kipchoge. Kiptum, die vorig jaar in Valencia de snelste debuutmarathon op zijn naam had geschreven, had bijna drie minuten bonus op zijn landgenoot Geoffrey Kamworor. Schrijf dit alvast op: de marathon zal volgend jaar in Parijs een van de grote klapstukken worden, met ook nog onze Bashir Abdi als podiumkandidaat. (Lees verder onder de foto)

Kapot maar succesrijk: Kelvin Kiptum. — © EPA-EFE

De Londense marathon, waaraan meer dan 48.000 mensen deelnamen, zag ook in de vrouwensectie een wonderlijk spektakel. Daarvoor zorgde in eerste instantie Sifan Hassan, die bij haar debuut op de 42km meteen de rest van het veld achter zich liet en won in 2u18’ 33. De 30-jarige Nederlandse leek al snel compleet kansloos te zijn toen ze na een uur met een heupprobleem halt moest houden. Nadien miste ze ook nog een drankpost. Hassan begon aan een onwaarschijnlijke inhaalrace, waardoor ze uiteindelijk in de laatste rechte lijn nog voorbij de Ethiopische Alemu Megertu spurtte. (Lees verder onder de foto)

Sifan Hassan haalt het in de spurt. — © EPA-EFE

5. 10 Miles lokt recordaantal lopers naar Antwerpse straten

‘s Wereld meest zachtaardige mensenmassa – gehuld in lycra, dravend op loopschoenen - nam zondag weer bezit van de Antwerpse straten. De Baloise Antwerp 10 Miles kende een recordeditie met 31.000 deelnemers. Voeg daar nog de Kids Mile en de Short Run aan toe, en het totale aantal groeide aan tot 37.500 lopers. Vijf dagen voor de start was de limiet van het aantal 10 Milers al bereikt.

Burgemeester Bart De Wever had zich met een verkoudheid afgemeld, maar gaf nog wel het startschot voor de 16 kilometer lange tocht doorheen de Metropool, waarbij de lopers onder meer drie tunnels moesten overwinnen. Michael Somers won al voor de derde keer op rij. Hij haalde het met 47:50, ruim voor Vincent Bierinckx en Pieter-Jan Hannes, die respectievelijk 48:22 en 48:57 klokten. Bij de vrouwen was marathonspecialiste Hanna Vandenbussche duidelijk de beste in 56:11.