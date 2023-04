Publiekslieveling Thibo Somers trapt Cercle Brugge naar Europe Play-offs: “Dit is slecht voor mijn studies”

Anderlecht en Charleroi kunnen op vakantie, want Cercle Brugge werd achtste en plaatste zich voor de Europe Play-offs. Dat uitgerekend publiekslieveling Thibo Somers (24) finaal de winnende goal maakte, zorgde voor een groots groen-zwart feest in Waregem.

Groter kon het contrast niet zijn. De supporters van Essevee staarden wezenloos voor zich uit, vrouwen en kinderen zaten te huilen, mannen probeerden te vechten tegen het opkomende vocht in hun ogen. Bij Cercle was het dolle vreugde. Vorig jaar greep het na een ongelooflijke inhaalrace onder Dominik Thalhammer nog nipt naast de eerste acht. Maar het hoeft niemand te verbazen dat Miron Muslic beter deed en het dus wel haalde. Hij loodste Cercle sinds eind september van de laatste naar nu dus de achtste plaats.

“We hadden na negen matchen zes punten toen ik overnam en zie waar we nu staan”, aldus de trotse coach. Cercle kende een droomstart en liep meteen 0-2 uit. De afgekeurde strafschopgoal halfweg van Ueda bleek een keerpunt en Essevee knokte zich opnieuw in de match. “De thuisfans schreeuwden hun ploeg weer in de match, maar we hadden de groep verwittigd en hier ook rekening mee gehouden”, aldus Muslic, die de luxe kende van een kwartier voor het einde nog drie verse krachten in te brengen met Denkey, Abu Francis en Marcelin. Drie jongens met een grotere transferwaarde dan de hele ploeg van Zulte Waregem.

Maar het was uitgerekend Thibo Somers, een jongen van het huis, die de winnende goal scoorde. “Dat doet iets met een mens, elke voetballer droomt hiervan, maar het was wel een overlevingsstrijd”, aldus Somers. “Persoonlijk wist ik niet wat er in Charleroi gebeurde, maar toen ik de bank zag feesten, wist ik dat we erbij waren.”

© Isosport

Dat betekent wel nog voetballen tot minstens 3 juni. Her en der werd nog gefluisterd dat niet iedereen daar evenveel zin in had, maar Somers dacht daar anders over. “Als voetballer moet je ambitieus zijn en we willen ons allemaal graag tonen in deze play-offs. Voor mijn studies – Somers studeert kinesitherapie – is dat misschien iets minder goed, want de examens starten begin juni. Ik hoop dus dat ze wat medelijden hebben bij het verbeteren.”

Geen derby

Dat deze zege de kop kost van de gouwgenoten van Zulte Waregem was vooral na de match even stof tot nadenken. “Tijdens de match denk je daar niet aan, erna wel als je al die huilende mensen ziet maar dat is nu eenmaal voetbal”, probeerde ook Somers zich in te leven in de Waregemse miserie. Een paar jaar geleden maakten we het ei zo na ook mee onder Storck, maar wij konden gelukkig op de valreep nog ontsnappen.” Een wereld van verschil dus in vergelijking met de hoogconjunctuur van nu.

Ze gaven het niet graag toe bij Cercle, maar dat niet Gent maar wel Club Brugge straks Champions’ Play-offs speelt, was toch een kleine domper op de vreugde. Somers: “Natuurlijk hadden die twee Brugse derby’s het extra mooi gemaakt, maar Westerlo, Standard en Gent zijn ook mooie affiches. En wie weet kunnen we dan nog een paar plaatsjes opschuiven.”