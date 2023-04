Wat ontbrak in het Vlaamse voorjaar had Soudal-Quick-Step in overvloed in Luik: een oppermachtige kopman in de eerste plaats, maar ook een ploeg die hem perfect ondersteunde. Iedereen die straks meegaat naar de Giro zit boordevol vertrouwen: “Remco gaat een sterkere ploeg hebben dan in de Vuelta.”