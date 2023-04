Hij blijft maar doorgaan: Porto-verdediger Pepe (40) doet er nog een seizoen bij

“Ik hou van de club en de stad, en ik hoop nog bij te kunnen dragen aan het behalen van nieuwe titels”, verklaarde de mandekker.

Pepe, die het levenslicht zag in Brazilië, streek op 18-jarige leeftijd neer in Portugal en zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Maritimo. Na een eerste passage bij Porto (2004-2007) vertoefde hij tien jaar lang bij Real Madrid, waar hij onder meer drie keer de Champions League won. Na anderhalf jaar op de loonlijst bij het Turkse Besiktas keerde hij terug bij Porto in januari 2019.

Pepe speelde 133 matchen voor de nationale ploeg van Portugal, met de Europese titel in 2016 als hoogtepunt.