SERIE A. Leider Napoli boekt in 94ste minuut nog zege in topper bij Juventus en kan volgend weekend kampioen worden, AC Milan verslaat Lecce

Napoli staat nu écht op een zucht van zijn derde landstitel, de eerste sinds 1990. De fiere leider in de Serie A won in extremis met 0-1 bij nummer drie Juventus en staat nu met nog zeven speeldagen te gaan 17 punten voor op eerste achtervolger Lazio. De Napolitanen kunnen volgend weekend dus kampioen worden.

Juventus kwam in de slotfase zelf nog op voorsprong via Angel Di Maria, maar zijn doelpunt werd omwille van een fout afgekeurd. Daarna was het in de blessuretijd Napoli dat toch nog het laken naar zich toe trok: Raspadori maakte in de 94ste minuut de 0-1. Meteen ook de eindstand.

Napoli zet door de overwinning zowel nummer drie Juventus als eerste achtervolger Lazio, dat zaterdag zelf verloor van Torino, een neus. De Napolitanen hebben nu 78 punten. met nog maar zeven speeldagen te gaan staan ze 17 punten voor Lazio en 19 voor Juventus. Napoli kan zich komend weekend dus verzekeren van de Italiaanse titel.

Leão helpt Milan voorij Lecce

AC Milan ging eerder op zondagavond voorbij laagvlieger Lecce: 2-0. Smaakmaker Rafael Leao liet op een handvol minuten van de rust de openingsgoal optekenen. Na de onderbreking ontbond Leao nog een tweede maal zijn duivels.

Geen enkele Belg startte in de basis bij de Rossoneri. Alexis Saelemaekers betrad op het uur het speelveld voor Junior Messias, terwijl Divock Origi en Aster Vranckx in de 78e minuut Leao en Brahim Diaz kwamen aflossen. Stefano Pioli gunde Charles De Ketelaere geen speelgelegenheid.

In het klassement van de Italiaanse eerste klasse wipt Milan over rivaal Inter naar de vijfde positie met 56 eenheden.