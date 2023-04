FUTSAL OVERZICHT. Interprovincialer FALB Zutendaal speelt bekerfinale tegen PIBO Belisia

De logica werd gerespecteerd in de heenmatch van de eerste ronde van de play-offs om de landstitel. De top vier won zijn wedstrijden tegen hun opponenten. FULL Hasselt kwam het dichtst bij een stunt. Het verloor thuis nipt van Antwerpen na een evenwichtige partij: 3-4. Eisden-Dorp en Malle hadden weinig in de pap te brokken tegen respectievelijk Charleroi en RSCA Futsal. Herentals liep, met onder meer een vroeg doelpunt van Limburger Kobe Vrancken, uit tot een richtinggevende 0-3, die het over de streep trok in Châtelet. In de halve finale van de Beker van Limburg haalde FALB Zutendaal, kampioen in interprovinciale, het met het kleinste verschil van eersteprovincialer Fortuna Landen. In de finale wacht eersteklasser PIBO Belisia.