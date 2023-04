Spelers en coach Anderlecht beschaamd na pijnlijk seizoenseinde: “We moeten onze diepste excuses aanbieden aan de fans”

Anderlecht eindigt als elfde in de reguliere competitie, een schande. De laatste keer dat Anderlecht als elfde - of lager - eindigde, was in... 1937. De fans probeerden de VIP-zone binnen te dringen, bestormden de interviewzone,... De ontgoocheling deed de emoties hoog oplaaien.

“En nochtans ging alles goed tot aan de tegengoal”, zei Anderlecht-coach Brian Riemer na de wedstrijd. “Voor wat er nadien gebeurde, moeten we onze diepste excuses aan alle fans aanbieden. Dat was schaamtelijk. Ik neem de verantwoordelijkheid voor dit seizoen op mij.”

Riemer is heus niet de enige schuldige - de periode onder Felice Mazzu was nog treuriger - aan de malaise bij paars-wit. “Er waren hier veel mensen aan de slag, iedereen is verantwoordelijk. Wij allemaal. Er zijn geen excuses voor, dit is niet goed genoeg. We moeten iedereen zijn rol kritisch durven bekijken: de mijne, die van Jesper Fredberg, die van de staf, de spelers... ik ga elk uur de komende maanden gebruiken om alles op te ruimen. Ik kan jullie garanderen dat ik de komende weken ook niet veel zal slapen. Dit is een litteken dat diep in mijn hart gaat”, vervolgt Riemer. (Lees verder onder de foto)

“We zullen trachten de perfecte voorbereiding te hebben. Dat wil niet zeggen dat alle transfers er eind juni al zullen zijn, maar wel dat de ploeg op dat moment al grotendeels rond zal zijn”, besloot Riemer.

Kana en Stroeykens: “Een schande”

Na de wedstrijd trotseerden Marco Kana en Mario Stroeykens de media. Daarin verhulden ze niets: “Dit is een schande, elfde is niet goed genoeg voor Anderlecht”, klonk het quasi in koor. Beide jonkies kunnen weinig verweten worden: Kana stond na een lange blessure voor het eerst in de basis en toonde waarom Riemer hoog met hem oploopt, terwijl Stroeykens knap de openingstreffer scoorde. (Lees verder onder de foto)

“We beginnen goed, maar laten het dan los en dat betalen we cash. We kunnen praten en excuses zoeken, maar die zijn er niet”, aldus Stroeykens. “Het was niet genoeg, je moet meer tonen als je de play-offs wil halen. Ik ben beschaamd om wat we toonden. Hoe ons programma er uit ziet de komende weken? Geen idee.”

Marco Kana nam ook geen blad voor de mond. “Hoe we de komende weken gaan doorbrengen? Geen flauw idee, ik had enkel de play-offs in mijn hoofd. Misschien kan ik nog met de RSCA Futures spelen, dat moet ik nog bespreken met de coach”, aldus Kana. “Ik heb geen zin om nu over voetbal te spreken, we kunnen beginnen dat onze eerste helft goed was, maar een match duurt negentig minuten. Ik heb nu vooral zin om te schreeuwen.”