Genk pakte zondagavond een zwaar bevochten punt op Mambour en sluit de reguliere competitie af als leider. Europees voetbal is daarmee verzekerd. Een opsteker. Maar nu start een nieuwe competitie. Union en Antwerp hijgen de Limburgers plots in de nek. Club Brugge - en niet het zieltogende Gent - wordt scherprechter. “We zijn er klaar voor”, aldus de Genkies in koor.