Steeds moeilijker om onopvallend te saboteren, en toch weinig geld voor de pot: dit was de zesde aflevering van ‘De mol’

Vier mannen, één vrouw en een groepspot van 16.820 euro: dat was de eindstand na de vorige aflevering. Hoog tijd dus om nu wat geld te verdienen. Voor de eerste proef moet professor Lancelot een les over België geven. Als meer dan de helft van de studenten op het einde van de les slaagt voor een examen over de leerstof, winnen ze 3.000 euro. Maar Lancelot weet op voorhand niet over welke thema’s hij het zal hebben. Zijn medekandidaten kunnen hem daarbij helpen: Comfort en Thomas kunnen in een bibliotheek boeken verzamelen over België, terwijl Ruben en Toos ‘fun facts’ kunnen verdienen die op het examen zullen komen. Lancelot weet zich goed door de drie thema’s te worstelen, maar mist twee van de drie ‘fun facts’. De meerderheid van de leerlingen faalt, waardoor de proef niets oplevert.

(Lees verder onder de video)

Het is vooral de tweede proef die nog even zal blijven nazinderen, want hierin nemen de kandidaten het afzonderlijk op tegen een handlanger van de mol. Elke kandidaat krijgt een boek kaarten met positieve bedragen. De handlanger krijgt dezelfde kaarten, maar met negatieve bedragen. Elke partij trekt elk om beurt een kaart en na elke kaart kunnen ze kiezen of ze verdergaan of blijven bij het getrokken bedrag. Als de kaart van de kandidaat wint, verdienen ze geld, maar als dat niet het geval is, verliezen ze geld uit de groepspot. De mol kan de handlanger seinen om aan te geven of hij verder wil gaan of wil stoppen bij het huidige bedrag. Het wordt vooral een spel waarin uitvoerig gezocht wordt naar verdachte signalen. Uiteindelijk blijven grote verliezen uit en verdient de groep 500 euro, een magere winst.

(Lees verder onder de video)

Afscheid

En dan moet de derde proef nog beginnen. Toos, Thomas en Lancelot nemen plaats in een bus om rijles te krijgen, wanneer ze bericht krijgen van Comfort en Ruben dat er een bom op die bus aanwezig is. Ze krijgen één uur de tijd om die bom te ontmantelen, maar dan moet de bus wel boven de 20 mijl rijden. Toos neemt plaats achter het stuur, terwijl Thomas en Lancelot de bom proberen te ontmantelen. Dat doen ze met de hulp van speurneuzen Comfort en Ruben. Maar zoals andere jaren, wordt er opnieuw een foute kleur draad doorgeknipt, waardoor de bom ontploft. Ook bij deze proef lopen ze 5.000 euro mis.

Een bewogen aflevering die slechts 500 euro oplevert. En natuurlijk ook een afvaller. Deze week nemen we afscheid van de overgebleven leerkracht van de bende: de 42-jarige Thomas. Ruben, Toos, Lancelot en Comfort strijden volgende week voor een felbegeerd plaatsje in de finale. En voor een groepspot van, voorlopig, 17.320 euro.