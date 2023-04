Club Brugge staat dicht bij tweede zomeraanwinst: deal met Poolse winger Michal Skoras is nakend

Bij Club wordt komende zomer het nodige uitgaand verkeer verwacht. Noa Lang moet dit keer echt wegraken, maar ook voor Andreas Skov Olsen en Tajon Buchanan kan er iets gebeuren. Het is echter wel de bedoeling om volgend seizoen opnieuw mee te doen voor de titel en dus moet er op de flank iets bijkomen. Zoals vorig seizoen, toen er in het voorjaar al akkoorden bereikt werden voor Bjorn Meijer en Ferran Jutgla, wacht Club ook niet op vertrekkers om dossiers af te ronden. Het is in verregaande onderhandeling met het Poolse Lech Poznan voor de diensten van Michal Skoras en een deal is in de maak.

Skoras is een 23-jarige rechtsvoetige pocketwinger (1,72 meter) die graag vanaf links naar binnen komt en die tot dusver zijn beste seizoen ooit doormaakt. In 47 wedstrijden was hij goed voor vijftien goals en zes assists. Vijf goals en drie assists liet hij optekenen in de Conference League, waarin hij met Poznan de kwartfinales bereikte en net uitgeschakeld werd door Fiorentina. Als jeugdproduct heeft hij ook al een titel met Poznan op zijn palmares, maar het was in de voorbije maanden dat hij zijn grote doorbraak kende. Het leverde hem ook zijn eerste caps op voor Polen, intussen zit hij aan vier stuks.

Het hoeft niet te verbazen dat de marktwaarde van Skoras intussen flink gestegen is. Als Club zijn komst kan afronden, zal het in principe minstens 6 miljoen euro neertellen. Hij zou de tweede zomeraanwinst worden, want er is ook al een akkoord met de transfervrije Victor Barbera (18), een Spaanse spits die van de tweede ploeg van FC Barcelona overkomt.