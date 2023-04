Standard verliest op OHL (3-2), Leuvense fans scanderen tevergeefs ‘Forza Racing’

Europe Play-offs voor Standard. De Rouches slaagden er niet in om hun waterkansje op de top vier te verzilveren en verloren met 3-2 op het veld van OH Leuven. Standard beëindigt de reguliere competitie op de zesde plaats en mag vanaf volgend weekend meestrijden voor het laatste Europese ticket.

Ook OH Leuven maakte voor aanvang van de slotspeeldag nog een kleine kans op deelname aan de Europe Play-offs, maar dan moest het zelf winnen van Standard en tegelijk rekenen op een nederlaag van Charleroi én puntenverlies van Cercle Brugge én Anderlecht. Niet dus. De Leuvenaars grijpen zo voor het derde opeenvolgende seizoen naast een ticket voor de play-offs en sluiten het seizoen af op de tiende plaats.

© BELGA

Standard wist wat gedaan om nog kans te maken op deelname aan de Champions‘ Play-offs: alleen bij winst maakten de Rouches nog aanspraak op de top vier. Dat moest dan wel zonder topschutter Zinckernagel en metronoom op het middenveld Cimirot gebeuren. Zij geraakten niet tijdig fit en werden in de basis vervangen door Melegoni en Canak. Bij de thuisploeg verschenen de verwachte elf aan de aftrap.

Bokadi blundert

Terwijl het spektakel op de andere velden al snel losbarstte, bleef de wedstrijd aan Den Dreef lange tijd op slot. Balikwisha en Ohio gingen als eersten hun kans, maar echt gevaarlijk waren hun doelpogingen niet. De eerste grote kans voor de thuisploeg noteerden we halfweg de eerste helft. Op een geweldige crossbal van Thorsteinsson had Tamari iets moois in gedachten, maar de scissor kick van de Jordaniër knipte alleen maar een gat in de lucht. Standard reageerde met een verre knal van Laifis die werd weggebokst door Cojocaru.

© BELGA

In het slotkwartier van de eerste helft nam de thuisploeg de match meer in handen. Bodart moest een vrije trap van Schrijvers van onder zijn lat wegtikken en op een nieuwe telegeleide voorzet van Thorsteinsson miste Tamari deze keer zijn kopbal, tot ergernis van de IJslander. Twee minuten voor de rust klom OHL toch op voorsprong, met dank aan de klungelende Bokadi. Opoku profiteerde optimaal van zijn balverlies en plaatste de bal vanuit een schuine hoek bijzonder knap in doel (1-0).

Plaaggeest Thorsteinsson

De ruststand van Club Brugge tegen Eupen (4-0) maakte duidelijk dat een mirakel er niet meer in zat voor Standard. Dat belette de Rouches niet om na de pauze snel gelijk te maken. Op een voorzet van de sterk spelende Alzate stond Bokadi op de juiste plaats om zijn eerdere blunder recht te zetten (1-1). Lang bleven de bordjes niet in evenwicht. Enkele minuten later werd Tamari in de zestien foutief afgestopt door Laifis. Thorsteinsson zette de strafschop om met een panenka en vierde zijn doelpunt (net als in de heenmatch) door de Luikse supporters uit te dagen. Een bierdouche was zijn deel.

‘Forza Racing’

Nog voor de bezoekende fans tijd hadden om nieuwe munitie in te slaan, was hun IJslandse plaaggeest al opnieuw aan het feest. Vrijgespeeld door Maertens maakte Thorsteinsson er 3-1 van. Door de gunstige tussenstanden in Anderlecht (2-2) en Waregem (2-2) was de top acht plots weer mogelijk voor OHL, maar dan had het wel nog een Genks doelpunt nodig in Charleroi. De Leuvense spionkop begon er zowaar ‘Forza Racing’ door te scanderen. Vocale steun die de leider in Charleroi niet bereikte en toen Cercle er 2-3 van maakte was alle hoop op een verlengstuk aan het seizoen verloren. Op het veld maakte Melegoni er in de blessuretijd nog 3-2 van, maar de verdiende zege voor OH Leuven kwam niet meer in gevaar.

Standard mag zo vanaf volgend weekend tegen AA Gent, Westerlo en Cercle Brugge strijden voor het laatste Europese ticket.

OH LEUVEN 3-2 STANDARD

OH Leuven: Cojocaru - Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl - Schrijvers, De Norre - Tamari, Maertens, Thorsteinsson - Opoku.

Standard: Bodart - Dussenne, Bokadi, Laifis - Fossey, Melegoni, Alzate, Dønnum - Balikwisha, Canak - Ohio.

Vervangingen: 72‘ Bokadi door Noubi, 72’ Dønnum door Davida, 72‘ Canak door Laursen, 72’ Ohio door Perica, 80‘ Laifis door Hautekiet, 88’ Mendyl door Sagrado, 90‘ Thorsteinsson door Toku, 92’ Schrijvers door Dom, 93‘ Tamari door Vlietinck, 93’ Opoku door Nsingi.

Doelpunten: 43‘ Opoku 1-0, 55’ Bokadi (Alzate) 1-1, 63‘ Thorsteinsson (strafschop) 2-1, 67’ Thorsteinsson (Maertens) 3-1, 92‘ Melegoni 3-2.

Gele kaarten: 39’ Alzate (tackle), 63’ Bodart (protest)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: D’Hondt

Toeschouwers: 8.353