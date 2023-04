Zizou Bergs verovert in VS vijfde Challengertitel

© Getty Images via AFP

Zizou Bergs (ATP 156) heeft zondag zijn vijfde titel op het Challengercircuit veroverd, de eerste dit jaar. In de finale van het toernooi in het Amerikaanse Tallahassee (gravel/80.000 dollar) won de 23-jarige Limburger in twee sets met 7-5 en 6-2 van de een jaar oudere Tung-Lin Wu (ATP 164) uit Taiwan.