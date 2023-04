Mama Agna en vriendin Oumi zagen Remco op zeven punten langs parcours: “Een hele dag ‘rushen’, maar meer dan de moeite waard”

Een perfecte dag in Luik, ook voor echtgenote Oumaïma Rayane en mama Agna Van Eeckhout. Op niet minder dan zeven plaatsen volgden ze de koers: “Soms zagen we Remco achteraan in het peloton of zelfs achter het peloton”, zegt Agna, “maar met een opgestoken hand of een knipoog stelde hij ons gerust: ‘ik voel me goed, alles oké.’ Het was rushen doorheen de dag, maar met zo’n uitkomst is het allemaal de moeite waard.”

Met dertig kilometer te gaan arriveerden Oumi en Agna aan de finish, waar ze de solo van Evenepoel volgden in een plaatselijk café. De laatste vijftien kilometer namen ze plaats aan de finish. “Met dit weer kan er op elk moment iets gebeuren”, aldus Oumi. “Dus de stress blijft echt tot hij helemaal over de meet is. Solo of niet.”

De omhelzing was misschien minder uitgesproken emotioneel dan een jaar geleden, maar voor mama Agna voelde het net zo intens aan: “Hij rijdt dit jaar met de trui van wereldkampioen om de schouders. Dat was meteen mijn grootste vrees toen hij vorig jaar in Australië over de meet kwam: wat nu? Je toont dat je de beste bent, maar dan vragen ze natuurlijk ook om dat te bevestigen. Prachtig dat het nu is gelukt.”

“Echt alles gedaan”

Extra stressfactor voor de familie: de val van Tadej Pogacar. “Heel jammer”, zegt Agna. “Elke keer zo’n val gebeurt, keren we terug naar het moment dat wij het hebben meegemaakt (de val in Lombardije, red.). We hopen dat iedereen er goed vanaf komt. Ook sportief is het jammer. Iedereen keek uit naar de battle. Wij ook.”

Voor de buitenwereld was het vooraf vanzelfsprekend dat Luik-Bastenaken-Luik een duel zou worden tussen Evenepoel en Pogacar. Voor een ouder is dat minder evident: “Ik vind het soms jammer dat iedereen daar vooraf al van uitgaat. Want evident is het zeker niet. Wij zien hoe hard hij vooraf werkt.”

Echtgenote Oumi beaamde dat helemaal: “Remco heeft er echt alles gedaan. Werkelijk niks heeft hij aan het toeval overgelaten.”

Vader Patrick Evenepoel was gisteren overigens al in Spanje. “Hij heeft een icoontje gestuurd met een traan”, aldus Agna. “Hij zorgt ervoor dat morgen alles klaar staat, zodat Remco op een rustige manier aan de laatste fase richting Giro kan beginnen.”