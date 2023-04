Met de groeten van Oostende: beresterk Club Brugge alsnog naar Champions’ Play-Offs na monsterzege tegen Eupen

Club Brugge kruipt door het allerkleinste gaatje naar de Champions’ Play-Offs. Het draaide een ontstellend zwak Eupen (7-0) door de gehaktmolen én zag hoe KV Oostende tegelijk voor een wonder zorgde in de Ghelamco Arena. Kort voor affluiten steeg een orkaan van gejuich op in Jan Breydel, waarschijnlijk hoorbaar tot in Gent.

Het regende op Jan Breydel. Goals. Club Brugge had een deelname aan de Champions’ Play-Offs niet meer in eigen handen, maar dat weerhield de ploeg van De Mil er niet van om de lijn van de laatste weken door te trekken. Eupen werd het slachtoffer van dienst. De Panda’s waren zélf nog niet zeker van het behoud - de uitslag in het Regenboogstadion was cruciaal. Maar aangezien Cercle Brugge zich daar al snel naar een dubbele voorsprong tegen Zulte Waregem voetbalde, kon Eupen zich wentelen in gelatenheid. Dat zou hen later nog dichtgeknepen billen bezorgen.

Met één oog op Gent

Eupen was zondag de speelbal van een beresterk Club Brugge. Aan de rust stond het maar liefst 4-0, met 71 procent balbezit voor de thuisploeg. Schietenoefeningen op Jan Breydel. Eerst kopte Vanaken nog op de lat, halfweg de eerste helft opende Rits dan toch de rekening voor Club. Een vrije trap aan de rand van de zestien verdween prachtig in de winkelhaak. Blauw-zwart was los. Op het halfuur bediende Lang magistraal Jutgla, die kurkdroog scoorde (2-0), vijf minuten later trof Vanaken dan toch raak het met hoofd (3-0). De mooiste actie moest dan nog komen. Skov Olsen slingerde zich langs enkele Panda’s en kon terugleggen op Lang, die met een gelukje scoorde (4-0). Club was snel klaar met Eupen. Nu maar afwachten wat het werd in de Ghelamco Arena, waar Gent worstelde met de laatste stuiptrekkingen van KV Oostende. Daar stond het aan de rust nog 0-0, dus Club mocht stilaan beginnen hopen op een mirakel.

Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurde rond minuut 50. Plots steeg een orkaan van gejuich op uit de tribunes. KVO op voorsprong in Gent, Club virtueel in de Champions’ Play-Offs. Ook de spelers hadden het door. Kopjes erbij houden, zei Rits tegen zijn ploegmaats. Duizenden fans tokkelden plots op hun smartphone, haalden de match van AA Gent erbij. En zongen hun keel schor. Maar ondertussen maakte Club er ook op het veld een feestje van. Eupen liep overal en nergens, waardoor het een soort trainingspartijtje werd. Rits knalde vanop de rand van de zestien zijn tweede binnen, ook Jutgla kwam een tweede keer op het scorebord na een mooie assist van jonkie Sabbe. Ondertussen mochten ook Sandra, Nusa en Talbi nog komen meedoen.

Verlossing

De minuten tikten weg, en een kwartier voor tijd werd het weer een pak stiller in op Jan Breydel. Gent had de gelijkmaker gescoord. 6-0, en toch een voelbare spanning in het stadion: dat gebeurt niet vaak. Net voor affluiten volgde de verlossing: 1-2 voor KV Oostende, het stadion op z’n kop. Lang en co sprongen van de bank en gingen vieren. Wat er toen nog tussen de lijnen gebeurde, was eigenlijk bijzaak. Jutgla vierde op z’n eigen manier: hij joeg nog zijn derde binnen, zijn eerste hattrick voor Club. Zeven tegen nul. Club door het allerkleinste gaatje alsnog naar de Champions’ Play-Offs, een scenario waar ze écht geen rekening mee hadden gehouden.