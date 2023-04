Union keert scheve situatie om tegen KV Kortrijk en beent leider Genk bij in de stand

Het moet gezegd: het eerbetoon voor Kristof D’Haene voor de wedstrijd was knap. Er werd een erehaag gevormd voor de 32-jarige kapitein, die ook met een knappe tifo uitgezwaaid werd. D’Haene is sinds 2015 aan de slag bij Kortrijk, maar zet er na 241 wedstrijden een punt achter. D’Haene genoot zichtbaar van de situatie, en even leek hij ook op de gedroomde manier afscheid te nemen: eerst miste hij zijn elfmeter, maar de rebound trapte hij wel tegen de touwen. Eerder scoorden ook Casper Terho en Joao Silva, waardoor een teleurstellend Union met een 2-1 tussenstand ging rusten.

Union besefte dat de tweede helft beter moest om Genk niet de kans te geven met een extra voorsprong aan de play-offs te beginnen. De Brusselaars begonnen met goeie intenties aan de tweede helft, al kwam daar aanvankelijk niet echt veel dreiging uit voort. Teuma waagde wel zijn kans, maar schoot naast.

KV Kortrijk speculeerde dan weer op de counter, en de Union-defensie begon af en toe te klungelen. Onder andere Kadri speelde een van de vele balverliezen te slecht uit.

© BELGA

Union was niet in staat om echt gevaarlijk te zijn, maar uit het niets viel dan toch de 2-2. Een vrije trap belandde op de rug van Burgess en caprioleerde zo in doel, waardoor de gelijkmaker een feit was. De schoonheidsprijs zal die gelijkmaker niet winnen, maar het gaf Union wel weer goeie moed.

Erop en erover, dachten ze dan ook bij Union. Amper vijf minuten na de gelijkmaker scoorde Terho zijn tweede van de avond, maar vooral de heerlijke dummy van de ingevallen Gustaf Nilsson moeten we onthouden. Voor Terho waren het zijn eerste twee doelpunten in de Jupiler Pro League, afgelopen donderdag scoorde de 19-jarige Fin ook al in de Europa League.

Avenatti kreeg namens Kortrijk nog dé kans op de gelijkmaker, maar de spits schoot hoog over. Aan de overkant deed Simon Adingra de boeken helemaal toe door de 2-4 te scoren. Union komt zo naast leider Genk in de stand, al hebben de Limburgers wel nog het voordeel omdat ze een beter doelsaldo hebben.