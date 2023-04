Moeizaam gelijkspel geeft leider KRC Genk zekerheid omtrent Europees ticket

De term ‘blitzstart’ moet ooit gelanceerd zijn om wat zich zondag om 18.30 uur op Mambourg afspeelde te beschrijven. De wedstrijd Charleroi-KRC Genk was geen drie minuten onderweg of het stond al… 1-1.

Doldwaze minuut

Het was naar goeie gewoonte Mike Trésor, die al na 85 seconden met een fantastische vrijschop de kat de bal aanbond. Vanop rechts zwiepte hij de bal perfect tussen doelman Koffi en de thuisdefensie in, de inlopende McKenzie duwde het leer met links foutloos in de hoek. De eerste treffer in Genkse loondienst van de Amerikaan was er eentje, die gezien mocht worden: 1-1.

Het bezoekende vak was nog niet uitgevierd of er kon al een derde keer afgetrapt worden. Met een gelijke stand, de gelijkmaker viel binnen de minuut. Badji kreeg op rechts een zee van ruimte voor een voorzet naar de tweede paal, waar Preciado de bal miste en Mbenza overhoeks afwerkte: 1-1.

Samatta met het hoofd

Het verdere verloop van de eerste helft wees uit dat de 1-1 niet toevallig via de flank tot stand was gekomen. Thuiscoach Felice Mazzu had voor een behoudende 5-4-1 gekozen: een laag en compact blok dat de leider ver liet komen maar in de omschakeling razendsnel Badji op rechts of Mbenza op links zocht.

Het zorgde voor overvloedig Genks balverlies maar ook voor enkele scherpe tegenprikken, die oorspronkelijk meer gevaar opleverden. Bayo mocht van dichtbij koppen maar stuitte op een knappe reflex van Vandevoordt, die even later tot zijn grote opluchting een plaatsbal van Zorgane voorlangs zag zoeven.

Toch werd het op het half uur 1-2. Paintsil kreeg tijd om een bal voor doel te zwiepen, Samatta dook tussen twee thuisverdedigers op om zijn zesde treffer van het seizoen tegen de netten te koppen.

Snelle gelijkmaker (bis)

Vandevoordt had voor rust nog de handen vol aan een verraderlijke knal van Mbenza, die vlak na de herneming nog een stuk gevaarlijker uit de hoek kwam. Een vrijschop waaide maar net voorlangs en een snoeiharde uithaal stuiterde via de vingertoppen van Vandevoordt en de deklat weer het veld in.

Een ontketend Charleroi verdiende intussen zijn tweede gelijkmaker, die ook niet erg lang meer op zich liet wachten. Heynen en Preciado kregen onder druk de bal niet ontzet, waarna Nkuvba Vandevoordt verraste vanuit een wel héél scherpe hoek: 2-2.

Sfeer slaat om

Met Racing Genk ging het na rust met de minuut berg af. De leider grossierde in balverlies en verloor bijna elk duel. Ook de inbreng van Ouattara voor El Khannouss zette weinig zoden aan de dijk.

De thuisploeg leek intussen aan een gelijkspel genoeg te hebben nog in play-off 2 te geraken. Het zorgde ervoor dat de Zebra’s op de rem gingen staan. Tot in de slotminuten een derde doelpunt voor Cercle in Charleroi de sfeer helemaal deed omslaan.

Omdat Tchatchoua een harde voorzet van Arteaga net niet in eigen doel deed belanden bleef het bij 2-2. Voor KRC Genk voldoende om het reguliere seizoen als leider af te sluiten. Het Europees ticket is dus binnen, voor de meegereisde supporters genoeg om een feestje te bouwen.

Racing begint aan play-off 1 wel op gelijke hoogte van Union en met twee punten voorsprong op Antwerp.