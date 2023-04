Talentrijke beloften Aaron Andries en Tibo Vyvey verslaan olympische finalisten Tim Brys en Niels Van Zandweghe

Dit weekeinde vond in het watersportcentrum Hazewinkel te Willebroek het Belgisch kampioenschap roeien in skiff en twee zonder stuurman plaats. Bondscoach Axel Müller stelde aan de Belgische Roeibond voor om de races voor seniores en beloften (U23) niet meer afzonderlijk te laten betwisten. Voorzitster Gwenda Stevens en haar bestuursleden gingen ermee akkoord en dit leidde tot kwalitatief hoogstaande duels en al even verrassende resultaten. Zo moest Tim Brys zich in de zware skifffinale gewonnen geven voor de 19-jarige Aaron Andries en finishte zijn Olympische teamgenoot Niels Van Zandweghe in de lichte skiff pas derde na de West-Vlamingen Tibo Vyvey en Marlon Colpaert, die zich in 2020 en 2021 tot Europese U23 kampioenen kroonden in de lichte dubbeltwee.

In skiff lichtgewicht plaatsten die vier Europese Beloften kampioenen lichtgewicht en Olympische finalist Niels Van Zandweghe zich logischerwijs voor de A-finale van de nationale titelrace in skiff lichtgewicht. Tibo Vyvey, vorig jaar nog net voor de WK-finale uitgevallen met een hersentrombose, bewees dat hij meer dan terug is van weggeweest. De 23-jarige Bruggeling versloeg in een spetterende race zijn Oostendse WK-teamgenoot Marlon Colpaert. Beide West-Vlamingen, in 2020 en 2021 Europese kampioen in de lichte dubbeltwee, gaven verrassend het nakijken aan Niels Van Zandweghe. De Olympische finalist strandde op acht seconden van winnaar Tibo Vyvey en op twee en een halve seconde na de Oostendenaar Marlon Colpaert. Mil Blommaert en Savin Rodenburg, het Gents tweetal dat vorig seizoen goud won op het EK U23, finishten op minder dan twee seconden van Niels, waarmee ook zij de kracht van het Belgisch lichtgewicht roeien duidelijk etaleerden.

In de finale van de zware skiff was er ook al geen gebrek aan kwaliteit. Titelverdediger Tim Brys werd in zijn A-finale omringd door Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, de regerende wereldkampioenen U23 in dubbeltwee, door vicewereldkampioen indoor roeien Ward Lemmelijn en door zijn nationale teamgenoten in dubbelvier Ruben Claeys en Tristan Vandenbussche. De Luikenaar Mercier ging fel van start, nam meer dan één lengte voorsprong, maar werd dan overrompeld door de strijd die Tim Brys moest aan gaan met het duo Andries -Vandenbussche. In de tweede wedstrijdhelft eiste de 19-jarige Aaron Andries het initiatief op. De Gentse RS skiffeur, vicewereldkampioen juniores in 2021, gaf ondanks fel aanklampen van Brys en Vandenbussche het heft niet meer uit handen en stak de meest prestigieuze titel met meer dan één lengte voorsprong op zak. Het zilver was voor Tim Brys, die met een halve seconde Tristan, Vandenbussche, de nationale dubbeltwee ploegmaat van Aaron, naar het brons verwees. De resultaten van deze titelraces bevestigen nog maar eens dat de Vlaamse U23 talenten klaar zijn om in dit preolympisch seizoen mee te dingen naar een ticket voor Parijs 2024.

Bij de vrouwen staat er het ganse voorseizoen al geen maat op de suprematie van Mazarine Guilbert. De 21-jarige Gentse RS skiffeuse, vorig jaar vierde op het EKU23, won de skifffinale met een voorsprong van meer dan 24 seconden op Caitlin Govaert (KR Sport Gent). Het brons ging naar Eloise Joris, de Brusselse skiffeuse, die op het EK U23 de nationale teamgenote was van kersvers skiffkampioene Mazarine Guilbert.

De resultaten:

Seniores mannen.

Skiff:

1. Aaron Andries (Gentse RS) 7:43.16

2. Tim Brys (KR Club Gent) 7:46.91

3. Tristan Vandenbussche (Brugse TR) 7:47.41

4. Gaston Mercier (RCAE Liège) 7:55.19

5. Ruben Claeys (KR Sport Gent) 7:58.51

6. Ward Lemmelijn (Schulensmeer) 8:02.06

Lichtgewicht mannen.

Skiff:

1. Tibo Vyvey (KR Brugge) 7:56.65

2. Marlon Colpaert (KRSN Oostende) 8:02.32

3. Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) 8:04.84

4. Mil Blommaert (Gentse RS) 8:06.22

5. Savin Rodenburg (KR Sport Gent) 8:06.64

6. Arthur Vanoverschelde (TRT Hazewinkel) 8:39.07

Seniores vrouwen.

Skiff:

1. Mazarine Guilbert (Gentse RS) 8:31.48

2. Caitlin Govaert (KR Sport Gent) 8:55.00

3. Eloise Joris (UN Bruxelles) 8:57.42

4. Maitée Union (Gentse RS) 9:05.19

5. Anke De Borger (TRT Hazewinkel) 9:21.47

6. Ysolde Sciavont (RCN Dinant) 9:44.31