Peter Guelinckx en Stienes Longin winnen, Dries Vanthoor rijdt lek, Thierry Neuville crasht

In hun openingsweekend in Monza hebben Peter Guelinckx en Stienes Longin meteen een overwinning geboekt. In de GT Endurance lag Dries Vanthoor in strijd om de zege toen hij moest pitten wegens een lekke band.

Dries Vanthoor (WRT-BWM) begon na de laatste pitstops als tweede aan zijn stint, vier seconden achter de Brit Nick Yelloly (Rowe-BMW). Maar de Zoldernaar moest zijn jacht op de zege opgeven om een leeglopende band te vervangen. Hij werd nog zesde met zijn teammaats Charles Weerts en Sheldon van der Linde. Yelloly won met Philipp Eng en Marco Wittmann.

Het Belgische Comtoyou-Audi kon zijn intrede in het GT3-kampioenschap vieren met twee klasse-overwinningen. Maxime Soulet, Nicolas Baert en Max Hofer werden 7de algemeen en winnaar in klasse Gold. Sam Dejonghe, Loris Hezemans en Finlay Hutchison reden als 16de over de meet en werden daarmee winnaar in de klasse Silver.

PK Carsport wint

In het voorprogramma ging ook de GT2 van start met op de grid de Audi R8 van PK Carsport. Peter Guelinckx en Stienes Longin overoverden beide poles, maar in de eerste race vielen ze meteen uit toen Guelinckx over het gras ging en daarbij een andere auto raakte. “Ik had wat agressiever moeten zijn, dan had de ander geen kans gehad”, gaf de Hasselaar eerlijk toe.

In de tweede wedstrijd nam Guelinckx na de rijderswissel resoluut de leiding over. “Daarna heb ik een wilde KTM laten voorgaan op aanraden van teambaas Anthony Kumpen. Hij had toch al een tijdstraf gekregen. Verstand en strategie hebben gezegevierd!” aldus Guelinckx.

MEER AUTOSPORT

WRC- Elfyn Evans (GB, Toyota) was de beste in de Rally van Kroatië. Thierry Neuville (Hyundai) lag op kop toen hij zaterdagochtend in KP11 een rots raakte en moest opgeven. Hij won wel de 5 bonuspunten in de power stage. Evens en Sébastien Ogier staan ex aequo op kop.

FORMULE E - In de Formule E in Berlijn gingen de zeges naar Mitch Evans (NZe, Jaguar) en Nick Cassidy (NZe, Maserati). Stoffel Vandoorne (DS) werd in race 1 van de baan gereden door Dan Ticktum en eindigde 8ste in race 2. Robin Frijns (Abt) werd 14de en 17de (vanop pole).

FORMULE 4- In Donington maakte Douwe Dedecker zijn autosportdebuut in de Britse F4. Hij werd 15de, 18de en 17de. De zeges waren voor Louis Sharp (2x) en Noah Lisle.

LE MANS CUP - Brent Verheyen (Duquein met Decurtins) werd in Barcelona 13de in de Le Mans Cup, gewonnen door Gerbi-Henrion (Ligier).

RALLYRAID - Igor Bouwens, Syndiely Wade en Ulrich Boerboom (Iveco, Gregoor Racing) waren derde in de proloog van de Morocco Desert Challenge, gewonnen door Dakarwinnaar Janus van Kasteren (Iveco). (mc)