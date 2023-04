Tom Pidcock sluit voorjaar af met tweede plaats in Monument en gaat nu op puntenjacht voor de Spelen: “Beetje ontspannen op mountainbike”

Tom Pidcock (23) startte zijn klassieke voorjaar met een zege in de Strade Bianche en sloot die af met een eerste podiumplaats in een Monument. Alleen een ontketende Remco Evenepoel bleef hem voor in Luik-Bastenaken-Luik. De Brit van INEOS zette opnieuw een stap voorwaarts maar zet de wegfiets nu even aan de kant. Om zich te amuseren op de mountainbike.