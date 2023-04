Ini Massez over haar eerste grote tv-rol in Netflixreeks: “Je wil niet weten hoe lang ik op dat Jiddisch heb zitten kauwen”

Ooit woonde ze op een boogscheut van de Antwerpse diamant- en Jodenbuurt. Ruim een jaar geleden was deze fascinerende wereld voor actrice Ini Massez (47) de uitvalsbasis voor de dramareeks Rough Diamonds, waarin ook Vlaamse acteurs orthodoxe Joden spelen. Nu al te zien op Netflix, ten vroegste pas na de zomer op Een. “Soms moesten we in kostuum een eindje over straat lopen, van de set naar de make-up. Niemand van de echte Joden had iets in de gaten.”