Turkse FC heeft de titel in derde provinciale B beet. De Beringse voetbalclub neemt zo - na één seizoen - haar plaats in tweede provinciale opnieuw in na een 2-1 zege tegen Exc. Hamont. “Ik heb altijd gezegd dat wij samen met Galatasaray kampioen zouden spelen. Wij hebben onze opdracht volbracht, nu Galatasaray nog”, lacht voorzitter Engin Ince.