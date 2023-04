Het proefproject met de straatverlichting in Lutselus wordt uitgebreid naar de hele gemeente. — © Tom Palmaers

Diepenbeek

Zoals elke gemeente zet ook Diepenbeek stappen om de energiefactuur te verlagen. Zo zal het proefproject in Lutselus, waar de straatverlichting werd gedimd of deels gedoofd, uitgerold worden in heel de gemeente.