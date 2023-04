DJ Borgloon promoveert voor tweede keer in drie jaar: “Financieel moeilijk gehad”

Voetbalclub De Jeugd Borgloon neemt haar plaats in derde provinciale na amper één seizoen opnieuw in. De ploeg van coach Jurgen Neven kroonde zich zondag na een indrukwekkende 0-17(!) zege op het veld van Vechmaal B tot kampioen in 4B. Voor de Lonenaars is het de tweede titel in drie jaar. Na de promotie vorige keer volgde meteen de degradatie, ditmaal wil de club een rustig seizoen beleven in derde.