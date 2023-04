Tadej Pogacar met succes geopereerd in ZOL in Genk

Topwielrenner Tadey Pogacar, die tijdens Luik-Bastenaken-Luik viel en een gecompliceerde breuk opliep aan zijn linkerhand, is zondagmiddag met succes geopereerd in het ZOL in Genk. Rond 19.30 uur mag hij ziekenhuis verlaten.

Topwielrenner Tadej Pogacar moest zondagmiddag tijdens Luik-Bastenaken-Luik opgeven na een valpartij. De Sloveen liep daarbij een gecompliceerde breuk op aan zijn linkerhand. Hij probeerde nog even door te fietsen, maar omdat dat niet lukte, stapte hij dan maar af. Pogacar werd zondagnamiddag overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Na een scan bleek dat hij door de val breuken had opgelopen aan het scaphoid en het lunatum, twee handwortelbeentjes in het polsgewricht. In de loop van de namiddag werd Pogacar geopereerd door prof. dr. Joris Duerinckx. “De operatie is succesvol verlopen”, zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL. Rond 19.30 uur deze avond mag Pogacar het ziekenhuis verlaten.

Gespecialiseerd

Prof. dr. Duerinckx is als orthopedisch chirurg sinds 2009 aan ZOL verbonden. Hij beoefent er binnen de dienst Orthopedie het subspecialisme van hand- en polschirurgie. Het is opvallend dat het team van Pogacar voor de operatie van zijn toprenner kiest voor het ziekenhuis van Genk en bijvoorbeeld niet voor het universitair ziekenhuis van Luik, dat veel dichter ligt bij de plaats van de valpartij. “De ploegdokter van Pogacar heeft zich na de val van zijn renner bevraagd bij een bevriende dokter”, zegt Jurgen Ritzen van het ZOL. “Die bevriende arts heeft de raad gegeven om de renner te laten opereren in Genk, omdat wij hier gespecialiseerd zijn in handchirurgie”, zegt Ritzen. “We wensen Tadej Pogacar een vlot herstel toe.”