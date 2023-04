Noah De Schryver verbetert zijn Belgisch record op 200 meter schoolslag

Noah De Schryver heeft zondag op de derde en laatste dag van het BK zwemmen in Antwerpen (groot bad) zijn Belgisch record op de 200 meter schoolslag aangescherpt.

De Schryver tikte aan in 2:10.83, goed voor de zege in de finale. Hij deed zo beter dan zijn vorige besttijd (2:11.60), ruim twee weken geleden gezwommen in het Nederlandse Eindhoven. Het Belgisch record behoorde daarvoor sinds 29 mei 2016 toe aan Basten Caerts (2:12.57).

De Schryvers nieuw BR voldeed niet voor deelname aan het WK in het Japanse Fukuoka in juli. Het WK-minimum bedraagt 2:10.32.