Club Brugge moet hopen op bekerwinst van Antwerp: zo worden de Europese tickets straks verdeeld

De landskampioen…

Is niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League van volgend seizoen. Voor de Belgische kampioen van 2023/2024 zal wel weer het geval zijn. Wie over anderhalve maand kampioen wordt, begint in principe in de derde voorronde van de Champions League. Bij uitschakeling gaat de kampioen naar de play-offs van de Europa League. Loopt het daar ook mis, dan wacht de groepsfase van de Conference League, het ultieme vangnet.

Maar indien de Europese voetbalbond UEFA de Russische clubs net zoals dit seizoen opnieuw uit zijn competities weert, hoeft onze kampioen pas in de play-offronde van de Champions League in te stappen. Als het daar mis gaat, speelt het alsnog de groepsfase van de Europa League. Hoe dan ook is de landskampioen helemaal zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

De vicekampioen…

Gaat naar de tweede voorronde van de Champions League. Bij uitschakeling gaat de club naar de derde voorronde van de Europa League. Loopt het ook daar mis, gaat ze naar de play-offs van de Conference League. Als het die ook verliest, blijft het achter zonder Europese groepsfase.

De nummer 3…

Gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Een vangnet is er niet voor deze club. De nummer drie kan wel nog een beter ticket krijgen indien Antwerp de beker wint én eerste of tweede wordt (zie hieronder).

De nummer 4…

Speelt een finaleduel (in het weekend van 10 en 11 juni) tegen de winnaar van de Europe Play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, tenzij Antwerp de beker wint. Dan komt er geen finalematch en krijgt de winnaar van de Europe Play-offs ook gewoon een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Zo’n scenario zou vooral goed nieuws zijn voor Club Brugge, dat zo al verzekerd zou kunnen zijn van Europees voetbal, en voor de winnaar van de Europe Play-offs: voor AA Gent, Standard, Westerlo of Cercle Brugge dus.

De bekerwinnaar…

Gaat naar de derde voorronde van de Europa League. Loopt het daar nog mis, dan ligt er nog een kans op een Europese groepsfase via de play-offs van de Conference League. Onze bekerwinnaar kan ook pas een ronde later instappen indien de UEFA beslist dat het Russische clubs ook volgend seizoen blijft weren. In dat geval begint Antwerp of KV Mechelen in de play-offronde van de Europa League en is het zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Bij winst in de play-offronde zal dat in de groepsfase van de Europa League zijn, bij verlies in de groepsfase van de Conference League.

‘Speciaal geval’ Antwerp

Wint de Great Old de beker niet, dan moet het gewoon via de play-offs om een Europees ticket strijden. Wint Antwerp de beker wél, dan kan het via de play-offs ook nog een beter Europees ticket bemachtigen als het eerste of tweede wordt. Dan schuiven de andere Europese tickets op.

Een voorbeeld: Antwerp heeft de beker gewonnen en wordt tweede. Dan gaat Antwerp naar de tweede voorronde van de Champions League, gaat de nummer drie naar de derde voorronde (of play-offronde, zie hierboven) van de Europa League en gaat de nummer vier en de winnaar van de Europe Play-offs naar de tweede voorronde van de Conference League.