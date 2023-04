File aan Gardameer na discussie over voorrang gaat viraal: wie heeft er gelijk?

Wie mag er eerst doorrijden? Dat was het onderwerp van een discussie met grote gevolgen aan het Gardameer in Italië. Het smalle bergweggetje Strada della Forra is zo smal dat er vaak geen twee auto’s elkaar kunnen kruisen. Een ongeschreven regel dat wie de berg afrijdt, voorrang heeft, lost dergelijke situaties meestal snel op. Maar een bestuurder lapte die regel aan zijn laars en blokkeerde zo de hele weg.