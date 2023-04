Hondje reist onopgemerkt 50 kilometer mee onder motorkap auto

Na de reis van pakweg 50 kilometer parkeerde de nietsvermoedende vrouw haar auto. Toen een andere automobilist, een Amerikaanse presentatrice, op de parkeerplaats toevallig langs de auto liep, hoorde ze geluiden onder de kap vandaan komen. De eigenaar van de auto werd opgeroepen om naar de parkeerplaats te komen. “Ik haastte mij om de auto te ontgrendelen en de motorkap open te doen. We keken een paar seconden en ja hoor, daar waren twee kleine oogbollen die naar ons opkeken”, zegt Ashley Newman tegen KCTV.

Een team techneuten kwam al snel ter plaatse om de kleine viervoeter veilig uit de benauwde ruimte te halen. Na wat gesleutel wisten zij het beestje vrij te krijgen. “Het was een enorme opluchting. Ik heb zelf ook een hond”, aldus technicus Dennis Miller.

De wonderwel ongedeerde viervoeter is eerst ondergebracht bij een opvangcentrum in Kansas voor dieren. Via sociale media werd al snel het bezorgde baasje opgespoord. “Dit is een van die verhalen waarvan ik niet weet of iemand het ooit zou geloven, tenzij je er beelden van hebt”, aldus Newman.