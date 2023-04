Holger Rune steekt toernooizege in München voor tweede jaar op rij op zak

De Deen Holger Rune (ATP 7) heeft zondag het ATP-toernooi in het Duitse München (562.815 euro) gewonnen. Hij versloeg in de finale de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 29) in drie sets.

Na twee uur en 53 minuten werd het 6-4, 1-6 en 7-6 (7/3) voor topreekshoofd Rune tegen de als vierde geplaatste Van de Zandschulp. De Nederlander had in de derde set vier matchballen, maar hij kon het niet afmaken.

De finale was een heruitgave van die van vorig jaar. De eindstrijd draaide toen uit op een anticlimax omdat Van de Zandschulp bij een 4-3 voorsprong in de eerste set had moeten opgeven met ademhalingsproblemen. Zondag stonden de twee tennissers voor de tweede keer tegenover elkaar.

De 19-jarige Rune heeft een vierde ATP-titel beet. Hij won in 2022 na München ook Stockholm en het Masters 1000 in Parijs. Vorige week was de Deense tiener dicht bij een tweede Masters 1000-titel maar hij verloor in Monte Carlo van de Rus Andrey Rublev.

De 27-jarige Van de Zandschulp speelde in München de tweede ATP-finale uit zijn carrière.