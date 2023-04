Carlos Alcaraz verlengt titel in Barcelona na zege tegen Stefanos Tsitsipas

Carlos Alcaraz (ATP 2) heeft zondag zijn titel verlengd op het ATP 500-toernooi in het Spaanse Barcelona (2.722.480 euro). In de finale op het gravel in Catalonië was het Spaanse topreekshoofd in twee sets met 6-3 en 6-4 te sterk voor het Griekse tweede reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 5). De wedstrijd duurde 1 uur en 19 minuten.

De 19-jarige Alcaraz heeft zijn negende ATP-titel beet. Eerder dit jaar won hij het Masters 1000 van Indian Wells en het toernooi in Buenos Aires. De 24-jarige Tsitsipas stond voor de derde keer in de finale in Barcelona, maar het Catalaanse toernooi staat nog niet op zijn palmares. In 2018 en 2021 moest hij zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal.

In de vier onderlinge duels met Alcaraz kon Tsitsipas geen enkele keer winnen.

Dusan Lajovic verrast Andrey Rublev in finale Banja Luka

De Serviër Dusan Lajovic (ATP 70) heeft zondag verrassend de eindzege veroverd op het ATP-toernooi in het Bosnische Banja Luka (gravel/562.815 euro).Lajovic haalde het in de finale in drie sets van het Russische tweede reekshoofd Andrey Rublev (ATP 6), die vorige week het Masters 1000 in Monte Carlo won. Het werd 6-3, 4-6 en 6-4 na 2 uur en 33 minuten.

De 32-jarige Lajovic telt nu twee ATP-titels op zijn palmares. In 2019 was hij de beste in het Kroatische Umag. De 25-jarige Rublev heeft dertien ATP-titels achter zijn naam.

Het ATP-toernooi van Banja Luka werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd. Novak Djokovic was het topreekshoofd, maar de Servische nummer 1 van de wereld overleefde zijn kwartfinale tegen landgenoot Lajovic niet.