Romelu Lukaku lacht weer na (op alle vlakken) weekend van de hoop: “Dit is een stap voorwaarts voor het Italiaanse voetbal”

Twee goals en een assist, maar vooral ook een (kleine) overwinning in de strijd tegen racisme: Romelu Lukaku heeft er eindelijk nog eens een topweekend opzitten. “Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme.”

Er was niemand die het nog verwachtte, maar zaterdag werd de rode kaart die Lukaku begin deze maand kreeg voor “provocatie” op het veld van Juventus dan toch nog opgeheven. Onze landgenoot mag woensdag gewoon meedoen in de terugwedstrijd van de halve finale in de Coppa Italia dankzij een uitzonderlijke tussenkomst van de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina. “Het principe van de strijd tegen alle vormen van racisme is een fundamenteel element van het sportsysteem”, motiveerde de Italiaanse bond de tussenkomst.

“Ik ben heel blij met de beslissing van de bondsvoorzitter”, reageerde Lukaku zaterdag in een korte mededeling op de clubwebsite. “Hij heeft de zaak heel gevoelsmatig afgehandeld. Dankzij zijn tussenkomst is gerechtigheid geschied. Dit stuurt dan ook een sterk signaal uit naar de hele sportwereld, en zelfs daarbuiten. Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme.”

Vintage Lukaku

Het moet hem een enorme boost gegeven hebben. Zondag koos coach Simone Inzaghi vanwege de moordend drukke kalender voor de wedstrijd op het veld van Empoli voor “spelers die tot nu toe minder gespeeld hebben”: negen andere namen aan de aftrap in vergelijking met de Champions League-wedstrijd tegen Benfica. En daar was Lukaku bij. Big Rom staat nu al zes competitiewedstrijden op rij weer in de basis, maar in de topwedstrijden - genre kwartfinale Champions League en halve finale Coppa Italia - kreeg Edin Dzeko steevast de voorkeur.

Of dat na zondag nog het geval zal zijn, betwijfelen we ten zeerste. Lukaku ontbond zijn duivels nog eens als vanouds. Met twee veldgoals - in de competitie was dat al van augustus geleden - en een assist loodste hij de Nerazzurri naar een deugddoende 0-3-zege. Vooral zijn tweede goal - hij stormde op snelheid voorbij de verdedigers en ramde het leer met zijn linker overhoeks binnen - was vintage Lukaku. Concurrent Dzeko, die al sinds 18 januari geen goal meer maakte, beseft ook hoe laat het is.

La Gazzetta dello Sport zag “een herboren Lukaku” en schreef over “die prachtige, ouderwetse Lukaku-stijl”. En ook Big Rom zelf gaf na de wedstrijd toe: “Ik denk dat we de beste Lukaku gezien hebben, ik krijg weer meer vertrouwen in mijn individuele acties. En ik ben ook blij voor Lautaro (Martinez, die de 0-3 scoorde op assist van Lukaku, red.), want we hebben een moeilijke tijd achter de rug.” Daarna richtte hij zich nog eens tot de Italiaanse bondsvoorzitter. “Ik wil hem bedanken voor de kans die hij me gegeven heeft”, aldus Lukaku. “Dit is een stap voorwaarts voor het Italiaanse voetbal.”

“Nu wil ik gewoon vooruit kijken en me voorbereiden op de wedstrijd van woensdag. Inter heeft me alles gegeven en ik moet alles doen voor Inter.” En héél even wilde hij het hebben over zijn toekomst bij de club. “Wil je weten of ik graag bij Inter zou blijven? Ja, maar jongens, je moet voorzichtig zijn als je die dingen zegt want de anderen... (lacht, red.).” Verder ging hij er niet op in. “Ik moet gewoon mijn best doen voor Inter en de ene wedstrijd na de andere bekijken.” Een huizenhoog cliché, maar gelijk heeft hij. In de competitie wordt het schade beperken voor Inter met voorlopig slechts een zesde plaats. Maar ze zijn wel nog in de running voor de Italiaanse beker én de Champions League. En daarin kan een Lukaku op z’n best van goudwaarde zijn.

