REACTIES. Klappertandende Tom Pidcock ‘best of the rest’ na Evenepoel: “Remco is gewoon een topcoureur, hij was veel te sterk”

De sensationele overwinning van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik was natuurlijk waar iedereen oog voor had, maar in de achtergrond werd natuurlijk ook nog gekoerst. Uiteindelijk was Tom Pidcock de best of the rest. De jonge Brit verscheen na de race klappertandend voor de camera’s. “Hoe ik me voel na deze tweede plaats? Vooral koud.”

Tom Pidcock: “Remco is gewoon een topcoureur, hij was veel te sterk”

“Vandaag was heel zwaar, zoals wel vaker dit voorjaar”, stak Pidcock van wal. “Ik controleerde mijn inspanning op La Redoute. Ik wist dat ik in de afdaling wel kon terugkeren, maar natuurlijk reed Evenepoel mij er op de volgende klim gewoon losjes af. Maar ik heb gegokt: ofwel ging ik vol op La Rédoute in de hoop mee te kunnen met Remco, ofwel wachtte ik af en focuste ik vol voor de tweede plek. Ik ging mee met Remco en eindigde toch nog tweede ondanks ik moest lossen. Dus ik heb goed gegokt.”

“Hoe ik me voel na deze tweede plek? Vooral koud. I’m bloody freezing”, zei de jonge Brit, die klappertandend voor de camera verscheen. “Nee, mijn ambitie is altijd om te winnen, maar soms kan dat gewoon niet. Remco is gewoon een topcoureur en was veel te sterk. Hij vroeg me op een bepaald moment om over te nemen, maar ik kon echt niet meer, dus reed hij gewoon van me weg. Maar ik reed een goede koers vandaag, dat gebeurde hier de afgelopen jaren niet, dus dat is positief. Ik ben blij met mijn eerste podium in een Monument.”

Ilan Van Wilder: “We hadden dit niet nodig, maar het is mooi meegenomen”

“Ik ben helemaal leeg, dat zegt genoeg”, vertelde een blije Ilan Van Wilder bij Sporza na de aankomst. Hij was de man die kopman Evenepoel uiteindelijk het langste bijstond. “Het was een lastige editie waarbij we vroeg onder druk werden gezet. We hadden echt iedereen nodig, iedereen heeft zijn werk ook meer dan gedaan. Dat Remco het dan weer afmaakt, op een gelijkaardige manier als vorig jaar, is fantastisch. Ik denk dat iedereen trots mag zijn.”

De mannen van Soudal - Quick Step moesten op zo’n 120 kilometer van het einde al de koers in handen nemen. “Het was nodig dat we zo vroeg het heft in handen namen. Voor de Wanne werd er al aangevallen, dus we moesten meteen de koers controleren en een hoog tempo neerzetten zodat andere aanvallen niet konden doorgaan. Ze moesten we ook reageren op Pavel Sivakov en Ben Healy, want je wil liever niet dat die wegrijden. Dan zouden we achter de feiten aanrijden.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Uiteindelijk kwam het tot een gelijkaardig scenario als twaalf maanden geleden, waarbij Remco Evenepoel aanviel op La Redoute. “Het plan was zeker om daar aan te vallen”, onthulde Van Wilder. “Nu mag ik het zeggen, want de koers is gedaan (lacht). We hebben dat ook zo uitgevoerd. Het uitvallen van Tadej Pogacar heeft niks aan ons plan veranderd. Het is natuurlijk zeer jammer voor de wedstrijd dat dat gebeurd is, ik wens hem ook veel beterschap toe.”

“Hoe hard hadden we dit nodig? Ik denk dat de pers het weer zo zal uitvergroten dat de klassiekers wat minder waren. Maar ik denk niet dat we dit nodig hadden, het is gewoon heel mooi meegenomen. Het was natuurlijk een hoofddoel en het bewijst wel dat iedereen in orde is. De grote baas is denk ik ook tevreden”, aldus Van Wilder, die op dat moment net een schouderklopje van ploegbaas Patrick Lefevere kreeg.