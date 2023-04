Houthalen uitgeteld, Bocholt 2 doet wel mee voor de titel

LEES OOK. Discipline en fantastische keeper houden Hubo Handbal in koers voor titelfinale

In de play-offs in eerste en tweede nationale (mannen) moeten nog vier speeldagen afgewerkt worden. In eerste nationale komen Izegem en Eynatten nog in aanmerking voor de titel en de promotie naar de BENE-League. Kreasa Houthalen daarentegen is uitgeteld. De Limburgers moesten zaterdag nipt de duimen leggen in de topper tegen Izegem (28-25).

In tweede nationale pakte Bocholt 2 uit met een overtuigende zege tegen Uilenspiegel (32-23). Met nog vier wedstrijden op de teller delen Lebbeke en Bocholt de leidersplaats. Op de laatste speeldag worden de twee titelkandidaten in Lebbeke met mekaar geconfronteerd. Verder heeft Bocholt nog de thuiswedstrijd tegen Montegnée voor de boeg en staan verplaatsingen naar Sint-Truiden en Sprimont op het programma.