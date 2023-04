Remco Evenepoel na twee op twee in Luik-Bastenaken-Luik: “Ik heb nu een prachtige foto om in mijn kamer te hangen”

“Het was een moeilijke wedstrijd, het was ook niet erg warm. Maar wat een werk heeft de ploeg hier gedaan. Het was niet gemakkelijk met onder meer de aanvallen van Jumbo-Visma. Maar we zijn kalm gebleven en hebben ons aan het plan gehouden. Ik wist dat ik op het vernieuwde stuk van La Redoute moest doortrekken om het meeste bonus te nemen. De trots om in deze trui deze koers te mogen winnen, het is magnifiek om hier weer te winnen. Ik heb nu een mooie foto om in mijn kamer te hangen”, glundert Evenepoel.

