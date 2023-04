Magistraal! Remco Evenepoel is voor het tweede jaar op rij ongenaakbaar en wint Luik-Bastenaken-Luik na solo van 30 kilometer

Remco Evenepoel heeft zijn droomfoto in de regenboogtrui. De solo van dertig kilometer die hij in de gietende regen hield, was nóg indrukwekkender dan vorig jaar. Pidcock was de laatste die hij in zijn gezelschap duldde, maar op de niet eens als heuvel aangeduide Cornémont, zei hij ‘see you later’. De wereldkampioen is daarmee de eerste renner sinds Michele Bartoli in 1998 die twee keer op rij la Doyenne won. Als beloning voor zijn eeuwige vechtlust pakte Tom Pidcock de tweede plaats terwijl de Colombiaan Santiago Buitrago derde werd op een dikke minuut van de als een rockster voluit vierende wereldkampioen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Na een serieuze slijtageslag die zijn ploegmaten hielden in afwachting dat Remco Evenepoel aan zijn werken begon. Dat in een editie die door de koude en de regen nog zwaarder was dan anders. Door de val en opgave van Tadej Pogacar in het keerpunt Bastenaken kregen we wel niet de gedroomde tweestrijd, maar daar kon beiden niets aan doen.

De bom viel op La Redoute, waar Ilan Van Wilder zo’n hoog tempo oplegde dat Tratnik en Velasco werden gegrepen. En dan pakte Evenepoel vijftig meter voor de top met een moordende versnelling uit. Tom Pidcock was de laatste die plooide. Even nog duldde de wereldkampioen de Brit, maar toen de kopman van Ineos-Grenadiers niet wou overnemen in de vlucht, had hij het begrepen. De olympisch kampioen mountainbiken betaalde cash voor zijn poging om de Vueltawinnaar 2022 te volgen.

Ook de tandem van Trek-Segafredo, Mattias Skjelmose-Giulio Ciccone, kwam ondanks een koppeltijdrit geen meter dichter. Ook zij hadden snel in de gaten dat rijden voor de tweede plaats de enige optie was. Dat werd uiteindelijk een spannende strijd, maar dan ver achter de imponerende wereldkampioen.

Op twaalf kilometer van het einde maakte Andreas Kron in de achtervolgende groep nog een bizarre val waarbij hij over een haag werd gekatapulteerd. Weg ereplaats voor Lotto-Dstny in een weekend dat zaterdag al overschaduwd werd door het nieuws van de vermeende inbreuk op de antidopingwet van Lennert Van Eetvelt.

Op de Côte de la Roche-aux-Faucons gingen Santiago Buitrago en de onvermijdelijke Ben Healy weg bij de achtervolgers, maar een van zijn appelflauwte herstelde Tom Pidcock kwam terug aansluiten bij dat duo. Pidcock legde in Luik vervolgens beide renners erop in de sprint: Buitrago werd derde, Healy vierde.

Wat voorafging aan de finale?

Dé match waarnaar iederéén al weken uitkeek, was al voorbij vooraleer alles begon. De renners waren amper over de Côte de la Roche-en-Ardenne toen hét drama van deze editie gebeurde: een val in het peloton met Tadej Pogacar en Mikkel Honoré als voornaamste slachtoffers. Volgens Axel Merckx waren ze allebei aan het lek rijden en sleurde de Deen Pogacar in zijn val mee.

Het incident gebeurde op 174 km van de streep op de N834 tussen Bertogne en Gives. Drie ploegmaten van UAE Team Emirates wachtten hun kopman op, maar veertien kilometer verder in het keerpunt Bastenaken (nog 160 km) stapte de winnaar van de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel en de Gold Race met een pijnlijke grimas uit koers. Direct werd er gevreesd voor een polsbreuk. Ook Honoré werd tot opgave gedwongen, maar het grote nieuws was toch dat met Pogacar de tweestrijd met Evenepoel helaas voor een andere keer is. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Net voor de val hadden UAE Team Emirates en Soudal – Quick-Step hulp gekregen van EF Education-EasyPost en Ineos-Grenadiers om de vlucht van de dag onder controle te houden.

Naast Oost-Vlaming Ruben Apers (Flanders-Baloise) en Luikenaar Johan Meens (Bingoal-WB) zaten de Duitsers Jason Osborne (Bora-hansgrohe) en Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty Gobert), de Fransen Matthis Le Berre (Arkéa-Samsic) en Paul Ourselin (Team TotalEnergies), de Spanjaard Hector Carretero (Kern-Pharma), de Zwitser Alexandre Balmer (Jayco-Alula), de Noor Fredrik Dversnes (Uno-X), de Nederlander Lars van den Berg (Groupama-FDJ) en de Italiaan Simone Velasco (Astana Qazaqstan) in de vlucht van de dag die in twee schuifjes werd gevormd. We waren amper één kilometer weg toen de vluchters al versnelden.

Soudal – Quick-Step nam na de opgave van Pogacar de koers in handen op honderd kilometer van het einde. Eerst met Mauro Schmid en daarna met Pieter Serry. Terwijl we voorin al snel Ruben Apers en Hector Carretera kwijtspeelden. De Oost-Vlaming kwam wel als eerste over de Côte de la Roche-en-Ardenne.

Even vreemd was dat we in de grote groep ook al vrij snel de Spanjaarden Enric Mas en Mikel Landa verloren. En zeggen dat de Bask woensdag nog derde was in de Waalse Pijl. Wat verder waren Benoît Cosnefroy en Alexey Lutsenko eenzelfde lot beschoren.

Anderzijds ‘anticipeerde’ Jan Tratnik van Jumbo-Visma, dat met de zieke Sam Oomen en Tosh Van der Sande met twee elementen minder startte. De Sloveen begon eraan op 84 km van de streep, vóór de trilogie Wanne, Stockeu en de Haute Levée. Hij kreeg eerst Valentin Madouas en Magnus Sheffield mee, als waakhonden voor kopmannen David Gaudu en Tom Pidcock, maar Tratnik gooide ze al op de Stockeu overboord. Hij stoomde door naar de vluchters die op de Côte-de-la-Haute-Levéé (op 75 km van de finish) amper nog een dikke minuut voor hem uit reden.

Het groepje was nog maar vijf eenheden groot: Ourselin, Osborne, Zimmermann, Van den Berg en Velasco. Op 65 km van het einde zat Tratnik voorin, maar het peloton volgde op 1’07”. Tratnik ging zo hard door dat alleen Simone Velasco hem boven op de Rosier (60 km van de streep) hem kon volgen, maar meer dan een dikke minuut kreeg hij niet van een op dat moment nog opvallend kwieke Remco Evenepoel. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Belangrijker was de slijtageslag die Soudal – Quick-Step in het peloton hield. Tot de voet van de Haute Levée timmerde Julian Alaphilippe er zwaar op zodat de grote groep één langgerekt lint was, maar daar was zijn verhaal ook uit. Op 62 km van de finish had wereldkampioen Evenepoel alleen nog Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder bij zich. En dat was voldoende. Ze hielden de kloof met de tandem Tratnik-Velasco behapbaar. De twee doken de laatste veertig kilometer in de gietende regen in met een voorsprong van driekwart minuut. Of twee vogeltjes voor de kat. Zeker nadat ook Ineos-Grenadiers ‘en masse’ naar voren kwam om goed gepositioneerd te zijn voor La Redoute.

In Aywaille eindigde het verhaal voor Quinten Hermans wiens versnellingsapparaat stuk was net vooraleer we de helling opreden. Terwijl Tratnik en Velasco door de kopgroep voorbij gereden werden op 34 km van de finish. In volle beklimming van de Redoute. De Grote Remco Evenepoel-show kon beginnen.