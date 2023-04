Onze tv-tips: een nationale staking, bijzondere heksen en een terugblik

Staken op leven en dood

NPO2, ma, 22.17 uur

Een half miljoen mensen durfden in 1943 de onderdrukking van de Duitsers trotseren tijdens de April-meistakingen. Het was de grootste staking die ooit in Nederland plaatsvond en verspreidde zich als een lopend vuur. De bezetter sloeg hard terug. Er sneuvelden 200 stakers en honderden werden naar strafkampen afgevoerd. Deze documentaire reconstrueert een vergeten verhaal uit de geschiedenis. (tove)

The Witches of Eastwick

Play5, ma, 20.35 uur

Humor en horror in één film. Over vriendinnen zonder partner die dromen van een prins. Ze zien hun wens verhoord met de komst van Daryl: excentriek, rijk en met een enorme uitstraling. Bovendien voelt hij zich geroepen om de dames hun wildste dromen te realiseren. Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer en Susan Surandon spelen de pannen van het dak in dit maffe avontuur. (tove)

Bestemming X

VTM, ma, 20.35 uur

Het bijzondere avontuur van enkele Vlamingen is afgelopen. Meer dan twintig dagen trokken ze met een gigantische geblindeerde zwarte bus door Europa om overal opdrachten uit te voeren. Hoe zijn alle indrukken een half jaar later verteerd? Wat heeft de winnaar met zijn geld gedaan? Kevin Janssens ontmoet alle deelnemers om terug te blikken op een avontuurlijke reis om nooit te vergeten.(tove)