Wéér match stilgelegd in Nederland nadat PSV-fan beker bier naar Steven Berghuis gooit, Ajax verliest beladen topper

De Nederlandse topper tussen PSV en Ajax is zondag na een uur spelen stilgelegd. PSV stond op dat moment 2-0 voor, maar de spelers werden naar binnen gestuurd toen een beker bier op het veld werd gegooid - nota bene door een thuisfan. Het is al de zoveelste keer in enkele weken tijd dat het Nederlandse voetbal zo negatief in het nieuws komt. De wedstrijd kon wel worden uitgespeeld, PSV won uiteindelijk met 3-0.