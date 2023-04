Hoe Poetin antioorlogscoalitie probeert op de been te brengen tussen extreemlinks en extreemrechts in Duitsland

Duitse politieke tegenpolen laten samenkomen onder de vlag van de vrede, het zou het meesterplan zijn van het Kremlin zijn om het antioorlogsgevoel in Europa te doen stijgen en dus ook de steun aan Oekraïne te doen verminderen. Rusland zou volgens geheime documenten zelfs in contact staan met beide kanten, meldt The Washington Post.

Dertienduizend demonstranten verzamelden zich op 25 februari bij de Brandenburger Tor om op te roepen tot de stopzetting van de wapenleveringen aan Oekraïne. Een protest geleid door Sahra Wagenknecht, een parlementslid voor de extreemlinkse ‘Die Linke-partij’ in Duitsland. Wagenknecht hekelde het vooruitzicht dat Duitse tanks, die binnenkort aan Oekraïne worden geleverd, opnieuw kunnen worden gebruikt om op “Russische vrouwen en mannen” te schieten.

“We willen niet dat Duitsland nog dieper in deze oorlog wordt getrokken”, zei ze, terwijl ze opriep tot de oprichting van een nieuwe vredesbeweging en ze het bloedvergieten in Oekraïne veroordeelde, zonder de invasie van Rusland te noemen.

Onder de aanwezigen: de andere kant van het politieke spectrum. Waaronder Jürgen Elsässer, redacteur van een extreemrechts tijdschrift – dat door Duitse ambtenaren omschreven wordt als een propagandamiddel van het Kremlin – en tientallen leden van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) die de oproep van Wagenknechts toejuichten. Elsässers Compact magazine had onlangs nog verklaard dat Wagenknecht “de beste kanselier, een kandidaat voor links en rechts” was. En laat dat net hetgene zijn dat het Kremlin heel graag wil: de eenheid van links en rechts, een front tegen de oorlog en in het voordeel van Rusland.

Sahra Wagenknecht — © EPA-EFE

Gevoelige documenten

De samenkomst van politieke tegenpolen in Berlijn onder de vlag van vrede zou volgens The Washington Post al maanden aan de gang zijn. Een doel dat volgens de Amerikaanse krant al in september werd voorgesteld door ambtenaren in Moskou. Dat zou blijken uit een aantal gevoelige Russische documenten die via de Europese inlichtingendienst verkregen werden en bestudeerd werden door The Post.

Volgens die documenten zouden er vergaderingen geweest zijn tussen functionarissen van het Kremlin en Russische politieke strategen. Er zouden ook orders gegeven zijn om zich op Rusland te richten, het antioorlogsgevoel in Europa op te bouwen en de steun voor Oekraïne te temperen. Uit interviews blijkt zelfs dat één persoon dicht bij Wagenknecht en verschillende AfD-leden in contact stonden met Russische ambtenaren op het moment dat de plannen werden opgesteld.

Rusland als natuurlijke bondgenoot

Het doel is om een nieuwe politieke formatie of coalitie te creëren tussen extreem links en de AfD en om het aanzien van die laatste partij te verhogen. Het doel zou zijn om de AfD om te vormen tot de partij van de ‘Duitse eenheid’ en het verklaren van de sancties tegen Rusland als tegenstrijdig met de Duitse belangen, aldus de krant.

“Inadequate politici, niet in staat om de gevolgen van hun beslissingen te overzien, hebben Duitsland in een conflict met Rusland gesleept – een natuurlijke bondgenoot van ons land en ons volk”, aldus het manifest. “Onze belangen vereisen het herstel van normale partnerschapsbetrekkingen met Rusland. ... Vandaag de dag zijn er in Duitsland slechts twee partijen: de partij van de vijanden van Duitsland en de partij van zijn vrienden.” Het is echter niet duidelijk of dat manifest ooit de partij bereikt heeft.

Beeld van tijdens de protesten op 25 februari aan de Brandenburger To — © Getty Images

Voorspelbaar

Wagenknecht liet echter in een verklaring aan The Post weten dat er geen “samenwerking of alliantie” zal zijn tussen haar “en elementen van de AfD in welke vorm dan ook”. Ze zei dat elke suggestie dat ze communicatie zou hebben ontvangen van Russische ambtenaren of hun vertegenwoordigers om een alliantie met de AfD voor te stellen “absurd” was, en voegde eraan toe dat ze “geen contact heeft gehad met iemand van de Russische staat of zijn vertegenwoordigers”.

Sommigen in de AfD noemden de Russische inspanningen voorspelbaar, maar niet noodzakelijkerwijs van belang om de koers van de partij te bepalen, vooral omdat de twee Duitse kampen compleet tegenovergestelde opvattingen hebben over het beheer van de economie. “Natuurlijk zullen de Russen elke gelegenheid aangrijpen, maar voor hen is het slechts theorie”, zei een AfD-parlementslid, dat op voorwaarde van anonimiteit sprak om gevoelige partijzaken te bespreken. “Het is een soort theoretisch strijdplan. Maar het is niet wat we hier beoefenen.”

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov ontkende dat het Kremlin betrokken was bij pogingen om zich te mengen in de Duitse politiek. “Dit is 100 procent nep”, zei Peskov tegen The Post. “We hebben ons er nooit eerder mee bemoeid en daar hebben we nu echt geen tijd voor.”

Toch zouden volgens de krant twee sleutelfiguren, iemand van de AfD en de ex-man van Wagenknecht contact hebben gehad met Russische ambtenaren. De ex-man, Ralph Niemeyer, zou ook aangegeven hebben dat het duidelijk is dat “bepaalde mensen in Rusland belang hebben bij een alliantie van links en rechts”. “Maar Wagenknecht zou de steun van Rusland nooit aanvaarden”, voegde hij daaraan toe.