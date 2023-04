In Sint-Huibrechts-Lille komt de eerste fietsstraatzone van Pelt. — © gvb

Pelt

Vanaf maandag 24 april worden in de tuinwijk van Pelt Fabriek en in de kern van Sint-Huibrechts-Lille verkeersregels aangepast met meer aandacht voor de zwakke weggebruikers. In Sint-Huibrechts-Lille komt de eerste fietsstraatzone van Pelt.