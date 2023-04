Blamage in de maak: Tottenham krijgt na amper 21 (!) minuten vijf goals om de oren van ontketend Newcastle

© Action Images via Reuters

U heeft wellicht meerdere keren met de ogen moeten knipperen wanneer u de tussenstand zag tussen Newcastle en Tottenham. Na amper 21 minuten spelen in het St. James Park heeft Newcastle al vijf doelpunten in het mandje van de Spurs gelegd.

Jacob Murphy (tweemaal) en Joelinton hadden na nog geen tien minuten al voor een 3-0 gezorgd. Alexander Isak deed er dik tien minuten later nog eens twee bij. Goed voor een zware 5-0.

Als Tottenham geen ongeziene remonte meer in huis heeft, blijft het vijfde terwijl Newcastle weer over Manchester United springt naar de derde stek in de Premier League.

Bekijk hieronder alvast twee doelpunten:

© AFP

© Action Images via Reuters