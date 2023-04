Speelautomaten van bowling in Maaseik opengebroken tijdens openingsuren

Maaseik

Zaterdag zijn in de bowling op de Sportlaan - tijdens de openingsuren - twee speelautomaten opengebroken. De feiten werden gepleegd door een gezelschap bestaande uit een vrouw, twee mannen en een kindje van ongeveer 4 jaar oud. Het gezelschap had een kinderwagen bij. De jongere man van het gezelschap brak het slot van de geldlade open en stal de opbrengsten. Het geld werd in de kinderwagen gelegd. De politie spoort de dieven op. mm