STVV eindigt seizoen met nipte thuisnederlaag tegen Antwerp

Twee belangrijke namen ontbraken op het wedstrijdblad. Bij STVV moest Daiki Hashioka afhaken nadat hij geblesseerd raakte op training. Frank Boya mocht niet aantreden tegen de club die hem dit seizoen uitleende aan STVV. Bij de Great Old geen Vincent Janssen. Ook hij ondervond hinder en werd gespaard voor de finaleweken met Antwerp. Sint-Truiden zette Gianni Bruno in de bloemetjes als ‘Meest Verdienstelijke Speler’ bij de Kanaries.

Wolke Janssens, die Hashioka verving, zorgde voor de eerste gevaarlijke actie. Met een prima pass zette hij Hayashi op weg naar doel, de Japanner was gretig maar raakte niet in stelling om af te drukken. Antwerp antwoordde met een listige doorsteekpass van Stengs naar Kerk, Schmidt kwam goed uit zijn doel en hield knap de nul op het bord. De bezoekers prikten ook met een vrije trap van Avila: naast. In het tweede kwartier werd het zelfs al Antwerp wat de klok sloeg, maar daadkracht misten Kerk en co wel.

Even na het halfuur werd scheidsrechter Vergoote naar het scherm geroepen door een overijverige VAR Vermeiren. Mark Van Bommel wilde de uitsluiting voor een charge van Mory Konaté op Stengs. Vergoote volgde de VAR niet en hield het terecht bij een kleine waarschuwing voor Konaté. Vijf minuten voor de kampwissel kon Muja plots op Schmidt af. De jonge Matte Smets haalde knap de angel uit de aanval. Geen voorsprong voor Antwerp.

Snelle goal

De tweede helft kon niet beter beginnen voor de Antwerpenaars. Vermeeren waarschuwde eerst al met een verrassende bal tegen de paal. Nadien straften de bezoekers een zwakke pass van Bocat af. Balikwisha werd door het centrum gestuurd en punterde nu de 0-1 voorbij Schmidt.

Hollerbach reageerde met een dubbele wissel. Via Koita probeerde hij eindelijk de vlam in de pan te jagen op Stayen. Hayashi werd neergelegd in de zestien. Vergoote wees snel naar de stip, maar de penalty kwam er niet omdat de lijnrechter had gevlagd voor buitenspel.

Het schaarse Truiense gevaar nadien kwam er zoals verwacht wel van Koita. Eén keer zette hij strak voor, Hayashi en Bruno waren te verrast om hun hoofd tegen de bal te kunnen zetten.

Het werd duidelijk moeilijk om nog een vuist te maken in het wedstrijdslot tegen een goed georganiseerd Antwerp. Scott lukte nog de 0-2 maar ook hij werd afgevlagd. Hollerbach - zijn naam werd fors gescandeerd - trakteerde Schmidt en Leistner op een applauswissel. Voor Leistner het definitieve afscheid van STVV. Idem voor coach Hollerbach en het merendeel van het elftal. Helaas zonder punten.

STVV: Schmidt – Smets, Leistner, Bauer – Janssens, Reitz, Konaté, Bocat – Okazaki, Hayashi, Bruno.

ANTWERP: Butez – Bataille, Alderweireld, Pacho, Avila – Vermeeren, Keita – Kerk, Stengs, Muja, - Balikwisha.

Vervangingen: 53’ Bocat door Koita, 53’ Okazaki door Dumont, 59’ Keita door Ekkelenkamp, 75’ Stengs door Abdullahi, 75’ Kerk door Scott, 80’ Schmidt door Coppens, 80’ Janssens door Van Dessel, 84’ Leistner door Teixeira.

Doelpunten: 48’ Balikwisha 0-1.

Gele kaarten: Janssens (fout), Bauer (fout).

Scheidsrechter: Jasper Vergoote.

Toeschouwers: 7.245. (gus)