Seppe Baetens kruipt met Lindemans Aalst door het oog van de naald: “Wij hebben het onszelf weer moeilijk gemaakt’’

Lindemans Aalst flirtte tegen Decospan Menen met een 0-3 nederlaag maar kon uiteindelijk in een onwaarschijnlijk slot van de vierde set de vijfde plaats veiligstellen. “Gelukkig zijn we voor elk punt blijven knokken”, zegt de 34-jarige Seppe Baetens die er volgend seizoen niet meer bij zal zijn.

De thuisploeg had in het laatste duel van de play-offs aan twee winnende sets genoeg om Menen definitief naar de zesde plaats te verwijzen, maar de West-Vlamingen verkochten hun huid duur. Zowel in de eerste als in de tweede set haalde Menen een achterstand op. In de tweede set maakte het team van Frank Depestele zelfs een 13-7-stand goed om uiteindelijk met 21-25 te winnen. Aalst, waar Robbe Van de Velde nog niet speelklaar was, won de derde set maar moest in de vierde nog alles uit de kast halen. Menen versierde drie matchballen maar bij de vierde setbal voor Aalst was het dan toch raak. Ook in de tiebreak werkten de Ajuinen een matchbal weg en wonnen zij met 16-14.

Thuisvoordeel in strijd om Europees ticket

“Wat een wedstrijd was dat weer”, aldus Seppe Baetens van Lindemans Aalst. Hij kon er achteraf nog om lachen, maar besefte tegelijk dat zijn ploeg door het oog van de naald was gekropen. “Wij hebben het onszelf weer ontzettend moeilijk gemaakt. Een voorsprong van zes punten in de tweede set mogen wij nooit meer uit handen geven. Gelukkig zijn wij voor elk punt blijven knokken en konden wij zo zekerheid verwerven over de vijfde plaats en het thuisvoordeel in de strijd om het Europees ticket.”

Guibertin wordt zaterdag de eerste tegenstander van Aalst. Wordt die wedstrijd gewonnen dan volgt op zaterdag 6 mei, ook weer in Schotte, het beslissende duel tegen de winnaar van Menen-Achel. “Ik weet niet in hoeverre men in Guibertin met een Europees avontuur in het hoofd zit maar voor Aalst is Europees volleybal natuurlijk een must. Wij zullen de Waals-Brabanders zeker niet mogen onderschatten want in de competitie hebben wij ginds flink op onze donder gekregen”, aldus de 34-jarige Baetens die er volgend seizoen niet meer bij zal zijn.

Leven na het volleybal

“Ik speel hopelijk nog twee wedstrijden met Aalst en dan zit mijn verblijf er hier op. Ik wil wel nog blijven volleyballen en hier en daar hoor ik al dat ik naar Waremme zou gaan. Er is echter nog niks getekend maar ik sta uiteraard wel open voor het aanbod”, verduidelijkt hij. “Het is ook wel zo dat ik al moet denken over een leven na het volleybal. Aan een bureau zitten is niks voor mij. Ik wil met mijn handen werken en ga daarom een opleiding volgen in het plaatsen van sanitair en verwarmingsinstallaties.’’

Robbe Van de Velde en Staf Moyson in de prijzen

Ondanks het tegenvallende seizoen werden in Schotte zaterdagavond toch nog prijzen uitgereikt door de supportersclub. Robbe Van de Velde viel als beste jongere en als beste speler twee keer in de prijzen. Een mooi en ontroerend moment was de Lifetime Achievement Award voor kinesist Staf Moyson, die 25 jaar verbonden was aan de club maar enkele jaren terug door een beroerte werd getroffen.