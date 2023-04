Dit hebt u al gemist van Luik-Bastenaken-Luik: Topfavoriet Pogacar moet opgeven, gretig Soudal-Quick Step rijdt alles kapot en Tratnik solo op pad

De eerste 180 kilometers zitten erop, nog een kleine 80 moeten afgelegd worden. Met de Côte de Wanne is het lastige tweede deel van Luik-Bastenaken-Luik geopend, maar dit gebeurde daarvoor:

Evenepoel fully white

Al voor de start trok Remco Evenepoel alle schijnwerpers naar zich toe. De wereldkampioen verraste met een volledig witte outfit. Tot nog toe droeg hij steeds een zwarte broek onder zijn regenboogtrui, nu was het een witte. “De verrassing van de dag. Ik vind het wel mooi”, lachte het fenomeen voor de start.

Hij viel al op tussen zijn ploegmaats met z’n regenboogtrui, de witte broek maakt de outfit van wereldkampioen Remco Evenepoel helemaal af. — © Getty Images

Opgave van Pogacar!

Terwijl de ene topfavoriet opviel met zijn outfit, ging de andere tegen de vlakte. Tadej Pogacar zag zijn koers op 167 kilometer van de meet al eindigen. De Sloveen kwam samen ten val met Mikkel Honoré (EF Education-Easypost), die ook moest opgeven. Pogacar werd afgevoerd naar het ziekenhuis met pijn aan de pols, waar verdere onderzoeken de opgelopen schade moeten uitwijzen.

Naar de reden van de valpartij is het nog gissen, maar Axel Merckx, actief voor de RTBF als reporter op de motor, stelt dat Mikkel Honoré en Pogacar allebei twee lekke banden hadden. Honoré zou vervolgens Pogacar mee ten val hebben gebracht. Later sprak Merckx op de RTBF met ploegleider Matxin, die sprak van een “ontploft voorwiel”. Pogacar zou de wedstrijd voornamelijk uit voorzorg verlaten hebben met een “pijnlijke” linkerpols.

Jumbo met covid

Maar er waren nog ploegen met pech: Jumbo-Visma zat al voor de start in de problemen. Sam Oomen én onze landgenoot Tosh van der Sande testten positief op Covid-19 en mochten niet starten. Meteen twee helpers minder dus voor Tiesj Benoot… “Het is niet leuk dat we meteen twee man kwijt zijn. Ik was verrast, want ze waren ook niet ziek. Het is wat het is, maar het is jammer in deze tijden waar ploegen zo belangrijk zijn”, zei Benoot daar voor de start over.

Ook Astana Qazaqstan Team zag voor de start een pion uitvallen: Samuele Battistella is ziek en kon zijn kopman Alexey Lutsenko niet bijstaan in de Ardennen.

Belgen in de kopgroep moeten lossen

Maar goed, er wordt uiteraard gekoerst. En dat gebeurt vooraan met een kopman van acht renners. Jason Osborne, Mathis Le Berre, Lars van den Berg, Paul Ourselin, Georg Zimmerman, Fredrik Dversnes, Simone Velasco en Johan Meens. Eén belg dus voorin, al waren dat er twee. Ook Ruben Apers maakte deel uit van de vlucht van de dag, maar de renner van Team Flanders Baloise moest nog voor de Côte de Wanne de rol lossen. Alexandre Balmer en Hector Carretero waren hetzelfde lot beschoren. Even later moest ook Meens samen met nog anderen lossen. Enkel Velasco, Zimmerman, Ourselin, Van den Berg en Osborne houden nog stand.

Landgenoot Ruben Apers glipte mee in de vlucht van de dag, al zit zijn avontuur er intussen op. — © Getty Images

Soudal Quick-Step rijdt alles kapot, Tratnik gaat solo

Het uitvallen van Pogacar leek iets losgemaakt te hebben in Remco Evenepoel. Soudal-Quick Step koerste gretig en zette zich op kop van het peloton. Waar de ploeg van Patrick Lefevere al heel het voorjaar wat sukkelt, lijkt de komst van Evenepoel hen vleugels te geven. Ze begonnen het peloton ferm uit te dunnen, ook Alaphilippe gaf er een serieuze lap op.

Jan Tratnik zag het gevaar in en besloot om het solo te proberen. De Sloveen van Jumbo-Visma reed op de Wanne weg van het peloton en daar zat zeker iets op. De ene outsider koos het hazenpad, anderen moesten de rol lossen: Mas, Madouas, Landa, Lutsenko en Cosnefroy: allemaal moesten ze lossen. Nog voor de finale moest beginnen, waren enkele kanshebbers uitgeteld.

Ondertussen bleef Tratnik gas geven en dat leek hem weinig moeite te kosten. Al snel had hij 50 seconden voorsprong op het hard rijdende peloton. Waar strandt de Sloveen van Jumbo-Visma?