Brandstichting in Rotem: buurman kan snel ingrijpen dankzij bewakingscamera

Dilsen-Stokkem

De politie is een onderzoek gestart na brandstichting in Rotem. Een bewoonster van de Pastoorsstraat zag zaterdag rond 0.45 uur op de beelden van haar bewakingscamera hoe iemand vlakbij haar auto een flesje met benzine in brand stak. De buurman kon snel ingrijpen en het vuur blussen. mm