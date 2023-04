Elfyn Evans steekt eindzege Rally van Kroatië op zak, Neuville wint afsluitende power stage

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) moest zaterdagvoormiddag opgeven op een moment dat hij aan de leiding reed. Op zondag herstartte de Belg, won hij de power stage en pakte hij zo toch nog 5 WK-punten. Voor Evans is zijn zesde zege in zijn carrière. In de WK-tussenstand leiden Evans en Ogier met elk 69 punten. Neuville zakt naar de vijfde plaats en heeft 11 punten minder dan Evans en Ogier.

De Rally van Kroatië werd één groot eerbetoon aan Craig Breen die in aanloop van deze rally tijdens een testsessie om het leven kwam. Alle teams eerden op hun manier de sympathieke Ier die graag gezien was. Toyota besliste voor de start slechts twee wagens WK-punten te laten scoren: die van Ogier en Rovanperä. Op die manier waren ze solidair met Hyundai die ook maar twee wagens in koers hadden. Bij de ceremoniële start op donderdagavond werd één familiefoto gemaakt van alle teams samen.

Op vrijdagochtend ging iedereen over naar de orde van de dag. Sébastien Ogier won de eerste rit maar de Fransman reed in de volgende klassementsrit lek waardoor hij de leiding verloor aan Neuville. De Belg beleefde niet de meest makkelijke dag maar sloot de eerste wedstrijddag toch af als leider.

Vrijdagochtend kreeg Ogier een minuut straftijd omdat zijn copiloot zijn gordel niet conform de reglementen had vastgemaakt toen ze na het vervangen van de lekke band opnieuw vertrokken. Een meevaller voor Neuville, die met Ogier en Rovanperä op grote achterstand een gouden zaak kon doen in het kampioenschap. Tot de Belg in de derde rit van de dag een foutje maakte met zware gevolgen. Neuville moest opgeven op een moment dat hij aan de leiding reed. De droom van Hyundai Motorsport om de Rally van Kroatië te winnen en de zege op te dragen aan Craig Breen werd doorprikt.

Vanaf dat moment nam Elfyn Evans de leiding. De Welshman werd nog even onder druk gezet door Tänak, maar toen de Est door had dat aandringen geen zin meer had, lag zaterdagavond het klassement al in een definitieve plooi.

De drie ritten op zondagochtend waren overbodig. Het was enkel nog uitkijken naar de power stage waar er extra WK-punten te scoren waren. En in die powerstage was Thierry Neuville de beste. “Het in niet mogelijk om beter te doen”, zei Neuville in de wagen tegen zijn copiloot Martijn Wydaeghe. En gelijk had hij. Aan de finish was de Belg best emotioneel. “Eigenlijk weet ik niet wat te zeggen. Ik ben zo ontgoocheld voor het team, voor ons na alles wat er gebeurd is. Dit is een moeilijk moment. We wilden zo graag winnen voor Craig. Het is een gemiste kans. Weet je, we moeten altijd meer dan 100% zijn. Als je op de limiet rijdt, dan kan je dit soort fouten moeilijk vermijden. Het is zwaar, maar we hebben alles gegeven. Deze was voor Craig.” Dankzij winst in de power stage scoort Neuville alsnog 5 WK-punten.

Neuville wint de powerstage, Elfyn Evans de Rally van Kroatië. De Welshman won één klassementsrit en was dus zeker niet de snelste. Maar Evans kende geen probleem en won op regelmaat voor de eerste keer in zijn carrière deze wedstrijd. In 2021 zou hij ook winnen, tot hij in de laatste bocht van de laatste klassementsrit een slipper maakte en hij 0,6 seconden tekortkwam voor de zege. Voor Evans is de zijn zesde zege in zijn carrière, zijn eerste van dit seizoen. Zijn eerste zege dateert van 2017 toen hij de Rally van Groot-Brittannië won. Het is van 2021 en de Rally van Finland geleden dat Evans nog eens een WK-rally wist te winnen. Voor Evans is het de eerste zege op asfalt waardoor hij nu op elke ondergrond een WK-rally gewonnen heeft.

In de WK-tussenstand delen Ogier en Evans de leiding met elk 69 punten. Wereldkampioen Kalle Rovanperä volgt op één punt. Ott Tänak is vierde in de WK-tussenstand. Met 65 punten heeft hij vier punten achterstand op Ogier en Evans. Dankzij de winst in de power stage weet Neuville toch nog een klein beetje de schade te beperken. Hij heeft nu 58 punten. Dat zijn er elf minder dan de leiders. Bij de merken blijft Toyota leider voor Hyundai en Ford.

Opmerkelijk beeld bij de afsluitende podiumceremonie waar alle toprijders op het podium kwamen en het Ierse volkslied gespeeld werd ter ere van Craig Breen. Elfyn Evans en zijn copiloot Martin Scott hielden de Ierse vlag in hun handen. Nadien volgde een moment van stilte.

In WRC2 eindigt Gregoire Munster (Ford Fiesta MKII) elfde. Tom Rensonnet en Loïc Dumont (Ford Fiesta Rally2) reden een sterke wedstrijd en bekronen dat met de tweede plaats in WRC3.

Van 11 tot en met 14 mei wordt de Rally van Portugal gereden, dat is de vijfde wedstrijd van het WRC 2023.